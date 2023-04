Podľa analytickej firmy Airfinity existuje 27,5-percentná šanca, že svet v najbližších desiatich rokoch zasiahne ďalšia pandémia, ktorá bude minimálne taká smrteľná ako covid-19. Kľúčom k zníženiu obetí by mala byť včasná distribúcia vakcín.

Zmena klímy, nárast cestovania a obyvateľstva či zoonotické ochorenia zvyšujú riziko novej pandémie, píše agentúra Bloomberg. Šanca, že by bola smrteľná, by podľa Airfinity klesla na 8,1 percenta v prípade, že by sa účinné vakcíny k ľuďom dostali najneskôr do sto dní od objavenia nového patogénu. Ak by bol vírus typu vtáčej chrípky po mutácii schopný prenosu z človeka na človeka, tak by naň v Spojenom kráľovstve podľa modelu najhoršieho možného scenára zomrelo denne až 15-tisíc ľudí.

Po skúsenostiach s covidom začali vedci venovať viac času príprave na ďalšiu možnú pandémiu. Za posledných dvadsať rokov sa objavili až tri nové typy koronavírusu spôsobujúce ochorenia SARS, MERS a covid. Rapídne šírenie kmeňa H5N1 vtáčej chrípky vedcom už teraz spôsobuje obavy. Aj keď sa týmto vírusom zatiaľ nakazilo iba niekoľko ľudí a neexistujú známky, že by bol schopný prenosu z človeka na človeka, prudký nárast prípadov u zvierat – dokonca aj cicavcov – svedčí o tom, že vírus mutuje spôsobmi, ktoré uľahčujú jeho prenos.

Proti mnohým vysokorizikovým patogénom, akými sú MERS či vírus zika, neexistujú oficiálne schválené vakcíny či liečebné postupy. Súčasné politiky v oblasti monitorovania rizika by zrejme novú pandémiu takisto nedokázali odhaliť včas, a preto je teraz podľa Airfinity potrebné zamerať sa hlavne na navrhovanie a prijímanie vhodných prípravných opatrení.