Pokles aktivity súkromného sektora v eurozóne sa zintenzívnil. To vedie k domnienke investorov, že Európska centrálna banka budúci mesiac pozastaví zvyšovanie úrokových sadzieb. Služby v auguste poklesli, čím sa pridali k slabnúcemu priemyselnému sektoru. Očakáva sa, že celková produkcia sa v 20-člennom bloku v tomto štvrťroku zníži, informuje Bloomberg.

Index nákupných manažérov (PMI) v tomto regióne klesol na 47. Pre rast by bolo potrebné dosiahnuť hranicu 50 a viac. „PMI boli veľmi slabé a zvýrazňuje negatívny výhľad pre najväčšiu európsku ekonomiku a riziká pred septembrovým zasadnutím ECB,“ povedal vedúci devízovej stratégie G10 v Credit Agricole Valentin Marinov.



Čísla boli obzvlášť zlé v Nemecku, kde celková aktivita klesala najrýchlejším tempom. Francúzsko vykázalo tretí najväčší mesačný pokles produkcie, zatiaľ čo zvyšok regiónu stagnoval. Podľa hlavného ekonóma Hamburg Commercial Bank Cyrusa de la Rubia údaje naznačujú, že eurozóna sa v treťom štvrťroku zmenší o 0,2 percenta v porovnaní s rastom o 0,3 percenta za tri mesiace do júna.



„Rada guvernérov sa naďalej obáva inflačných rizík ohrozujúcich inflačný výhľad a náš súčasný názor je, že ich to v septembri prinúti k poslednému zvýšeniu sadzieb. Príznaky spomalenia ekonomiky však môžu prinútiť Radu guvernérov zastaviť sa,“ hovorí ekonóm Bloomberg Economics Maeva Cousin.



Euro kleslo voči väčšine mien v skupine 10 a dosiahlo ročné minimum voči britskej libre. Spoločná európska mena sa voči doláru oslabila až o 0,3 percenta na dvojmesačné minimum 1,0810 dolára.

C. de la Rubia uviedol: „Spoločnosti poskytujúce služby prvýkrát od konca minulého roka zaznamenali pokles aktivity, zatiaľ čo produkcia vo výrobe opäť klesla.“ Objavili sa aj náznaky, že trh práce, ktorý bol doteraz odolný voči zhoršujúcim sa ekonomickým vyhliadkam, začína pociťovať problémy. Nábor zamestnancov sa takmer zastavil, keďže spoločnosti čelili pochmúrnejším vyhliadkam na budúci rok, uviedla spoločnosť S&P Global.



Podnikateľská dôvera klesla najmä v dôsledku nevybavených prác. Spoločnosti sa zároveň obávajú „hospodárskeho spomalenia doma a na exportných trhoch,“ uvádza sa ešte v správe spoločnosti.