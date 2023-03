Tvorcovia úrokových sadzieb v eurozóne musia byť pri potláčaní inflácie tvrdohlaví a sadzby ďalej dvíhať. Denníku Financial Times to povedal šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel.

Jeho výroky prichádzajú po tom, ako Európska centrálna banka minulý týždeň zdvihla základnú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu napriek niektorým radám, aby nepokračovala v sprísňovaní menovej politiky, kým sa neuvoľní napätie v bankovom sektore.

„Náš boj proti inflácii nekončí," povedal Nagel denníku a zdôraznil, že cíti, že cenové tlaky sú silné a majú široký základ v celej ekonomike.

„Ešte je pred nami kus cesty, ale blížime sa k reštriktívnemu územiu," povedal s tým, že len čo ECB zastaví zvyšovanie sadzieb, bude musieť odolať výzvam na ich zníženie.

Európske banky môžu byť podľa Nagela po turbulenciách vyvolaných pádom stredne veľkých amerických bánk a problémami švajčiarskej Credit Suisse pri poskytovaní úverov opatrnejšie. Odmietol však obavy, že by ich to mohlo poškodiť. Takisto tvrdí, že je „príliš skoro" na to, aby bolo možné konštatovať, že región smeruje k úverovej kríze.

„Nečelíme opakovaniu finančnej krízy roku 2008," povedal šéf Bundesbank. „Zvládneme to," dodal.

Nagel sa dostal do vedenia Bundesbank začiatkom minulého roka. Nemecká centrálna banka drží v ECB najväčší podiel, a má tak na jej rozhodovanie veľký vplyv. Tradične presadzuje prísnejšiu menovú politiku.

V stredu rozhodnú o budúcej úrokovej sadzbe zástupcovia Americkej centrálnej banky. Väčšina analytikov očakáva, že Fed napriek pádu Silicon Valley Bank a Signature Bak zdvihne úroky o štvrť percentuálneho bodu.