Vývoz plynu ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom do Európy prostredníctvom plynovodov v prvom polroku dosiahol zhruba 12,1 miliardy kubických metrov, zatiaľ čo v celom minulom roku predstavoval 62 miliárd kubických metrov. V samotnom júni sa export podľa týchto údajov medzimesačne zvýšil o 3,6 percenta na 66,8 milióna metrov kubických denne.

Údaje o vývoze pochádzajú od európskeho združenia prevádzkovateľov sietí na prepravu plynu ENTSOG a z denných správ Gazpromu o dodávkach cez Ukrajinu. Zverejňovanie celkových údajov o svojom exporte Gazprom pozastavil.

Júnovému medzimesačnému nárastu exportu nezabránila ani skutočnosť, že prevádzka plynovodu TurkStream bola od 5. do 12. júna pre údržbu prerušená. TurkStream vedie z Ruska cez Čierne more do Turecka. Má dve vetvy, jedna je určená pre tureckých spotrebiteľov, zatiaľ čo druhá tečie plyn do južnej a juhovýchodnej Európy.