Európski výrobcovia nákladných áut by do roku 2035 mohli stratiť až 11 percent trhu v prospech medzinárodných elektrických konkurentov akými sú Tesla či BYD. Vyplýva to zo štúdie Boston Consulting Group (BCG), na ktorú upozornila Slovenská asociácia pre elektromobilitu. Takýto scenár by pritom znamenal stratu porovnateľného podielu na trhu, aký dosahujú giganti v oblasti nákladnej dopravy Scania alebo IVECO.

„Prekážky vstupu sú na trhu nákladných automobilov vyššie ako v prípade osobných. To sa však môže rýchlo zmeniť, ak budú ostatné regióny elektrifikovať rýchlejšie,“ konštatuje BSG. Dopyt po nákladných autách s nulovými emisiami by do roku 2030 mohol v Európe vzrásť o 55 percent. Súčasné normy CO2 však predstavujú riziko, že európski výrobcovia ho nebudú vedieť uspokojiť.

Európska únia by tak podľa štúdie mala od výrobcov nákladných vozidiel žiadať navýšenie ich produkcie. To by malo pomôcť zabrániť opakovaniu situácie s osobnými automobilmi. Európske automobilky totiž v dôsledku pomalej elektrifikácie aktuálne čelia zvýšenej konkurencii čínskych výrobcov elektromobilov. Aby si teda európski výrobcovia nákladných áut udržali dominancia na domácom trhu, musia prejsť na elektrický pohon rýchlejšie.

BCG modelovala vplyv rôznych rýchlostí prechodu na nákladné vozidlá s nulovými emisiami. Rýchlejší prechod by podľa nej mohol do roku 2035 vytvoriť až 23-tisíc nových pracovných miest a pridať 27 miliárd eur k HDP Európskej únie.