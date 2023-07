Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky Eurocontrol varovala cestujúcich pred náročným letom. Na mnohých kľúčových letiskách v nasledujúcich mesiacoch očakáva preťaženie letovej prevádzky, napísal list The Times. V Európe sa v nasledujúcich ôsmich týždňoch uskutoční približne 33-tisíc letov denne. Ide o zhruba osempercentný nárast oproti vlaňajšiemu letu.

Väčšinu dní poznamená „vysoké preťaženie“ letovej prevádzky na mnohých dôležitých letiskách, ako je Remeš, Marseille, Atény či Budapešť, uviedol Eurocontrol. Podobné varovanie vydal aj pre Barcelonu, Brusel, Nikóziu, Varšavu a Záhreb, zvlášť pre najviac vyťažené dni, ako je piatok a víkend. V dôsledku toho môžu byť niektoré lety oneskorené a lietadlá môžu byť nútené lietať na dlhších trasách, aby sa vyhli preťaženým oblastiam.

„Tohtoročné leto bude v Európe náročné, pretože máme menej vzdušného priestoru kvôli vojne na Ukrajine a vojenským potrebám,“ povedal šéf Eurocontolu Raúl Medina. „Potrebujeme, aby každý zohral svoju úlohu. Letisko musí mať dostatok personálu, je nevyhnutné, aby (letové prevádzkové služby) poskytovali dostatočnú kapacitu, a aby letecké spoločnosti dodržiavali svoje letové poriadky,“ dodal.

Predpovede uskutočnených letov nedosahujú čísla z roku 2019, keď bolo 28. júna zaznamenaných vyše 37-tisíc letov. Odvtedy sa však situácia zmenila, keďže klesol počet letových dispečerov, čiastočne kvôli pandémii a následným problémom s náborom zamestnancov. V tomto roku je tiež väčšia hrozba štrajkov. Zvýšená vojenská aktivita navyše znížila množstvo dostupného vzdušného priestoru až o 20 percent, uviedol Medina. Niektoré riadiace strediská podľa neho kvôli presmerovaným letom majú oveľa viac práce.

Šéf Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu (IATA) Willie Walsh minulý mesiac uviedol, že aerolínie majú vážne obavy, pokiaľ ide o riadenie letovej prevádzky. Narušenia v júni podľa neho tiež „značne presiahli to, čo je pre toto ročné obdobie obvyklé“. „Máme tú chaotickú situáciu, keď sme takmer denne svedkami štrajkov riadenia letovej prevádzky, čo nenarúša prevádzku len vo Francúzsku, ale v celej Európe, pretože to núti aerolínie, aby presmerovali svoje lety do iných krajín,“ uviedol Walsh. Čelní predstavitelia leteckej dopravy, vrátane generálneho riaditeľa spoločnosti Ryanair Michaela O 'Learyho, uviedli, že séria štrajkov dispečerov vo Francúzsku zostáva jednou z najväčších hrozieb pre letnú prevádzku.