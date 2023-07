Európsky automobilový priemysel vďaka novým francúzskym dotáciám odolá hroziacemu prílevu lacných elektromobilov z Číny. Myslí si to francúzsky minister financií Bruno Le Maire, informujú the Financial Times.

V rámci májového balíka opatrení na podporu zelených odvetví bude francúzska vláda poskytovať dotácie na nové elektrické vozidlá len na základe emisií ich výrobcov. To zasiahne výrobcov z Číny, ktorej priemysel je závislý od elektriny vyrábanej z uhlia.

Tento víkend sa Le Maire v Pekingu zúčastnil rokovaní o obchode a investíciách s čínskymi lídrami. Minister počas nich podotkol, že mu čínske dovozy elektromobilov a hrozba, ktorú pre európske automobilky predstavujú, nerobia žiadne obavy.

Európskych výrobcov, naopak, znepokojuje pokrok Číny v oblasti elektromobilov. Krajina je totiž v súčasnosti najväčším výrobcom batérií, pričom čínske automobilky na domácom trhu predali viac vozidiel než ich konkurencia zo Západu.

Do roku 2030 by sa predaj čínskych elektromobilov na európskom trhu mohol vyšplhať na 1,5 milióna vozidiel, čo by podľa Allianzu predstavovalo 13,5 percenta únijných predajov v roku 2022.

Súbežne strácanie trhového podielu doma aj v Číne by malo na európskych výrobcov vážny vplyv. Čelia totiž dodatočnému tlaku zo strany EÚ, ktorej cieľom je do roku 2035 postupne vyradiť spaľovacie motory.

Podľa nového francúzskeho zákona, ktorý má vláda prijať do konca tohto roka, by čínske elektrické vozidlá pravdepodobne nedostali stimuly, ktoré sa pohybujú na úrovni od päť- do sedemtisíc eur na jedno auto.

„Som odhodlaný podporiť európsky a francúzsky automobilový priemysel,“ povedal Le Maire. Zároveň by však uvítal viac priamych čínskych investícií do európskeho elektromobilového priemyslu.