Výrazné výkyvy colných sadzieb a ich vplyv na európsku ekonomiku sa v posledných mesiacoch stali horúcou témou. Kým pozornosť sa sústreďuje najmä na vplyv amerických dovozných ciel na európsky priemysel a veľké podniky, menej sa hovorí o tom, ako môžu zasiahnuť stále krehkejšie postavenie zamestnancov.
Oslabenie trhu práce prináša menej pracovných príležitostí a nižšiu odolnosť voči hospodárskym otrasom. Keď je ponuka voľných pozícií vysoká a nezamestnanosť nízka, zamestnanci majú väčší výber a silnejšiu vyjednávaciu pozíciu. Pokles počtu ponúk je často prvým náznakom spomalenia, uvádza Euronews.
Podľa údajov Európskej komisie dosiahla miera voľných miest v eurozóne v prvom štvrťroku 2025 hodnotu 2,4 percenta, čo je pokles z 2,5 percenta v závere roka 2024 a výraznejší pokles oproti 2,9 percenta v prvom štvrťroku 2024. Najväčší prepad zaznamenali Nemecko, Grécko, Rakúsko a Švédsko. Pre pracovníkov to znamená menej možností zmeniť zamestnanie, slabšie šance vyjednávať o vyššej mzde a dlhšie obdobie hľadania práce po prepustení.
Slovensko je silne previazané s európskymi hodnotovými reťazcami a exportne orientovanými ekonomikami, ktoré majú úzke obchodné väzby so Spojenými štátmi. „To znamená, že ak sa zhoršia exportné možnosti našich partnerov (napr. Nemecka), slovenský priemysel to pocíti cez pokles objednávok,“ uvádza analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Kým počet odpracovaných rokov v Európe stúpa, Slováci sa až tak nenarobia
Odhaduje, že by mohlo dôjsť k spomaleniu rastu HDP Slovenska až pod jedno percento ročne, a to v období, kedy sa očakávalo oživenie nad dve percentá. Takýto vývoj by podľa neho znamenal dodatočnú stratu 20-tisíc pracovných miest – spolu s prirodzeným útlmom by šlo až o 40-tisíc.
Odpracované hodiny a nadčasy sú ďalším varovným signálom európskeho trhu práce. Firmy často obmedzujú zmeny a nadčasy ešte pred prepúšťaním alebo zmrazením náboru.
Priemerný pracovný týždeň v EÚ v roku 2024 trval 36 hodín. Najdlhšie pracovali zamestnanci v Grécku (39,8 hodiny), Bulharsku (39), Poľsku (38,9) a Rumunsku (38,8). Najkratší pracovný týždeň mali Holandsko (32,1 hodiny), Rakúsko, Nemecko a Dánsko (všetky 33,9).
Trumpove colné hrozby zatriasli švajčiarskym zlatom. Prezident USA následne cúvol
V prvom štvrťroku 2025 sa počet odpracovaných hodín v eurozóne aj EÚ znížil o 0,3 percenta oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Menej hodín znamená nielen viac voľného času, ale aj nižší príjem a benefity, čo najrýchlejšie zasahuje nízko- a stredno-príjmové domácnosti.
Pracovné práva v Európe sa oslabujú. Podľa Globálneho indexu práv ITUC sa priemerné skóre Európy v roku 2025 zhoršilo na 2,78, čo je najhorší výsledok v histórii sledovania. Takmer tri štvrtiny krajín porušili právo na štrajk a tretina zadržala alebo zatkla pracovníkov. Viac ako polovica mala obmedzený prístup k spravodlivosti.
Hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš upozornil na to, že aj slovenský trh práce sa výrazne mení. Stále viac na ňom možno pozorovať pracovných migrantov. V polovici roka 2025 ich už bolo takmer 127-tisíc a ich počet za posledné dva roky dynamicky rastie. „A to napriek predchádzajúcej antimigračnej rétorike. Počet zamestnávaných pracovných migrantov na Slovensku sa za dva roky zvýšil o takmer 30-tisíc a to najmä z tretích krajín, teda mimo hraníc EÚ.“