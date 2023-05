Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu odsúhlasili zvýšenie makrofinančnej pomoci EÚ pre Moldavsko o 145 miliónov eur s cieľom pomôcť tejto krajine pokryť časť jej potrieb financovania v roku 2023. Za návrh Európskej komisie poskytnúť moldavskej vláde podporu na stabilizáciu hospodárskej situácie krajiny sa vyslovilo 561 poslancov, 43 bolo proti a 20 sa zdržali hlasovania.

Podpora v celkovej výške 45 miliónov eur vo forme grantov a do výšky 100 miliónov eur vo forme výhodných úverov by sa vyplácala v dvoch splátkach plánovaných na tretí a štvrtý štvrťrok 2023. A to za predpokladu, že Moldavsko splní určité politické podmienky ako napríklad reforma justičného systému, zabezpečenie fungovania právneho štátu a boja proti korupcii a dobrý pokrok pri vykonávaní makroekonomického programu Medzinárodného menového fondu.

V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu moldavská ekonomika utrpela značné škody a neistá hospodárska situácia negatívne ovplyvnila aj investície a obchod v krajine. Energetická kríza a pokles spotreby domácností a investícií vyvolali ďalší tlak na verejné financie Moldavska.

Keď novú finančnú podporu schvália aj členské krajiny (Rada EÚ), jej znenie bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať od nasledujúceho dňa.

Vzťahy EÚ s Moldavskom sú založené na dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom vrátane jej prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu, ktorá zabezpečuje silnejšie politické pridruženie a hospodársku integráciu medzi oboma subjektmi. Lídri EÚ vlani v júni udelili Moldavsku štatút kandidátskej krajiny.