Európsky parlament schválil návrh smernice, ktorá má posilniť podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie. Schválený text obsahuje zvýšenie cieľa pre podiel obnoviteľných zdrojov na 42,5 percenta do roku 2030.

Europarlament tiež chce, aby sa znížila byrokracia. Povoľovanie nových elektrární s obnoviteľnými zdrojmi by nemalo trvať dlhšie ako 24 mesiacov. Schválený text počíta aj s prísnejšou reguláciou využívania biomasy.

Súčasný cieľ z roku 2018 stanovuje podiel obnoviteľných zdrojov na 32 percent. Európsky parlament schválil zvýšenie tohto cieľa 42,5 percenta do roku 2030 s tým, že členským štátom sa odporúča dosiahnuť až 45 percent. Text podporilo 470 zo 630 prítomných europoslancov. V doprave by potom mali klesnúť emisie skleníkových plynov o 14,5 percenta.

Nová smernica tiež požaduje od členských štátov zníženie byrokracie a trvanie povoľovacích procesov pre výstavbu nových elektrární s obnoviteľnými zdrojmi. Vzniknúť by mali špeciálne zóny, kde povoľovací proces nebude trvať viac ako 12 mesiacov, mimo nich by administratíva nemala zabrať viac ako dva roky.

Schválené pravidlá zapadajú do stratégie označovanej Fit for 55, ktorú chce EÚ docieliť zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 percent oproti hodnotám z roku 1990.