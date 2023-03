Vytváranie finančného prostredia EÚ v priebehu desaťročí má podobu nesúrodej konštrukcie, v ktorej chýba systém vyvodzovania verejnej zodpovednosti. Vyplýva zo stredajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA).

Audítori v správe pre médiá uviedli, že stredobodom tohto prostredia je rozpočet EÚ, jeho súčasťou je však čoraz väčší počet mimorozpočtových a hybridných nástrojov. Počet novovytvorených nástrojov sa za posledných 15 rokov znásobil. Audítori odporúčajú vyvinúť väčšie úsilie o ich konsolidáciu.

Systém vyvodzovania verejnej zodpovednosti

„Európsky parlament charakterizoval súčasné finančné prostredie EÚ ako galaxiu fondov a nástrojov okolo rozpočtu EÚ. Hoci na ich vytvorenie existujú dobré dôvody, na zlepšenie ich efektívnosti a transparentnosti je potrebné ich ďalej zjednodušovať a zaviesť systém vyvodzovania zodpovednosti,“ vysvetlil François-Roger Cazala, člen EDA zodpovedný za tento audit.

Audítori preverovali, prečo sa zvýšil počet diverzifikovaných nástrojov, ktoré nie sú plne integrované do rozpočtu EÚ. Vo väčšine prípadov právne, politické či hospodárske okolnosti v čase ich vytvárania odôvodňovali to, aby zostali oddelené od rozpočtu EÚ. Napríklad nástroje založené na prijímaní a poskytovaní úverov, z ktorých sa poskytuje finančná pomoc, museli byť vytvorené mimo eurorozpočtu, pretože v rámci neho nie je možné získavať úvery. Tieto nástroje boli väčšinou vytvorené ako urgentná reakcia na krízy (napríklad keď bolo treba poskytnúť finančné prostriedky Grécku a reagovať na finančnú a dlhovú krízu v roku 2010).

Mnohé nástroje neboli vopred primerané zhodnotené: zvolená koncepcia nebola vo väčšine prípadov doložená posúdeniami vplyvu či podobnými predbežnými hodnoteniami. Podľa audítorov to znamená, že nie je možné preukázať, že vytvorenie mimorozpočtového nástroja bolo lepšie ako použitie rozpočtu EÚ a že navrhovaný nástroj bol tou najefektívnejšou možnosťou.

Finančné prostredie EÚ nie je dostatočne kontrolované

Výrazne sa líšia aj ďalšie prvky nástrojov, čo zvyšuje komplexnosť finančného prostredia. Napríklad mechanizmy správy, a to aj v prípadoch, keď na to nebol dostatočný dôvod. Rozdiely sú aj v zdrojoch financovania a spôsobe, akým sú potenciálne záväzky zabezpečené.

Audítori pripomenuli, že verejná kontrola zaisťuje, aby boli finančné nástroje legitímne, odôvodnené a aby bola za ne vyvodzovaná zodpovednosť, no finančné prostredie EÚ nie je v plnej miere kontrolované. EDA preto odporúča, aby sa zbierali a uverejňovali konsolidované a úplné súbory informácií o všetkých nástrojoch.

Nedávno prezentovaná správa Európskej komisie o rozpočtovej transparentnosti totiž nepokrýva všetky nástroje. Okrem toho existujú medzery v audite výkonnosti nástrojov, na ktoré sa nevzťahujú právomoci auditu EDA, a dohľad Európskeho parlamentu tiež nie je úplný.

Mechanizmy flexibility rozpočtu EÚ

Audítori skonštatovali, že mechanizmy flexibility rozpočtu EÚ sa vo finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 zlepšili. To rozpočtu EÚ umožní lepšie zvládať mimoriadne a nepredvídateľné potreby a znížiť potrebu vytvárania špecializovaných nástrojov. Pokrok sa dosiahol aj v konsolidácii niekoľkých nástrojov do rozpočtu EÚ. V rámci reakcie na koronakrízu však boli vytvorené dva nové nástroje (SURE a EÚ budúcej generácie) a potenciál na zjednodušenie nebol plne využitý, a to najmä v prípade nástrojov poskytujúcich finančnú pomoc členským štátom alebo niektorým krajinám mimo EÚ.

Audítori odporúčajú eurokomisii, aby navrhla začlenenie modernizačného fondu do rozpočtu EÚ a integráciu a konsolidáciu existujúcich nástrojov finančnej pomoci.