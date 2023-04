Európski investori pôsobiaci na Slovensku hodnotia svoju aktuálnu hospodársku situáciu pomerne optimisticky. Ako ďalej vyplýva z aktuálneho prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei), ktorého sa zúčastnilo 70 spoločností prevažne s nemeckými a rakúskymi vlastníkmi, štyri z desiatich firiem vidia svoje postavenie ako dobré, asi polovica ako uspokojivé a iba 3 percentá ako zlé.

Ceny energií a nedostatok pracovníkov

Uvedené výsledky sa odzrkadlili aj v plánoch investorov v oblasti zamestnanosti a ďalších investícií. Prijímanie nových pracovníkov hlási 43 percent podnikov, prepúšťanie iba každý desiaty, rast investícií 36 percent spoločností, ich pokles asi pätina.

Zaujímavé je, že kým svoju vlastnú budúcnosti vidia firmy relatívne optimisticky, v rámci hodnotenia súčasnej hospodárskej situácie na Slovensku, ako aj jej perspektív prevláda v rámci názorov v porovnaní s minulými rokmi viac menej stagnácia.

Za najväčšie riziká ďalšieho podnikania investori označili nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a ceny energií. Európski investori v rámci prieskumu hodnotili aj kvalitu celkového prostredia.

Najviac vyzdvihli naše členstvo v Európskej únii, potom platobnú morálku a produktivitu a výkonnosť zamestnancov. Naopak, na opačnej strane rebríčka bola politická stabilita. Investori podľa komory žiadajú zachovanie kontinuity, kriticky sa pozerajú napríklad na prijímanie legislatívy bez odbornej diskusie.

Energetika, fotovoltika aj automotive

Napriek týmto faktorom však podľa komory investori stále považujú Slovensko za pomerne atraktívnu krajinu. Vďačí za to najmä husto vybudovanej sieti dodávateľov, ako aj relatívne dobrému postaveniu z hľadiska nákladov v porovnaní s okolitými krajinami. Čo sa týka možných budúcich investícií, smerovať by mohli najmä do oblasti energetiky, napríklad vo forme fotovoltiky, ďalej je to e-mobilita a celkovo automobilový priemysel.

Prieskum skúmal aj dopady vojny na Ukrajine na pôsobenie investorov na Slovensku. V rámci krátkodobých ekonomických dôsledkov pociťujú alebo očakávajú najmä vyššie náklady na energie a suroviny. Ďalej je to narušenie dodávateľských reťazcov, nedostatok vstupov a pokles objednávok. V rámci dlhodobého hľadiska dominoval v prieskume presun pobočiek alebo výroby na nové miesta.

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora vznikla v roku 2005 ako 57. nemecká zahraničná obchodná komora. Podporuje hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom. Má zhruba 400 členských firiem.