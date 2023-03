Európske telekomunikačné podniky stupňujú tlak na orgány Európskej únie, aby prinútili americké technologické firmy platiť za budovanie internetovej infraštruktúry.

Tvrdia, že keby nebolo ich, neexistovali by ani veľké technologické spoločnosti, ktoré na svoju prevádzku potrebujú internet, informuje americká televízia CNBC.

„Bez telekomunikačných sietí nie je Netflix a nie je ani Google," povedal šéf pre technológie a bezpečnosť vo francúzskej telekomunikačnej spoločnosti Orange Michael Trabbia.

„Takže sme absolútne nevyhnutní, sme vstupným bodom do digitálneho sveta," dodal. Technologickí giganti ale varujú, že náklady by nakoniec mohli pocítiť koncoví zákazníci.

Pomoc pri zavádzaní sietí piatej generácie

Európske telekomunikačné spoločnosti tvrdia, že veľké internetové firmy, najmä tie americké, postavili svoje podnikanie na mnohomiliardových investíciách, ktoré európski operátori vložili do internetovej infraštruktúry.

Spoločnosti Google, Netflix, Meta Platforms, Apple, Amazon a Microsoft dnes tvoria takmer polovicu celej prevádzky na internete.

Telekomunikačné firmy preto tvrdia, že tieto firmy by mali platiť isté poplatky, nakoľko majú neprimeranú potrebu infraštruktúry. Pomohli by tak financovať zavádzanie sietí piatej generácie (5G) a optických sietí novej generácie.

Európska komisia začala minulý mesiac konzultácie na tému, ako túto nerovnováhu riešiť. Úradníci zisťujú, či je nutné požadovať priamy príspevok od internetových gigantov smerom k telekomunikačným operátorom.

Negatívny dopad na spotrebiteľov

Veľké technologické firmy však argumentujú, že by to predstavovalo akúsi „internetovú daň", ktorá by mohla narušiť neutralitu siete.

Technologické firmy pripomínajú, že už do európskej telekomunikačnej infraštruktúry značne investujú vo forme podmorských káblov a serverových fariem.

Takisto tvrdia, že dopravcovia už dostávajú peniaze na investície do infraštruktúry od svojich zákazníkov – tí im platia za hovory, textové správy aj za dáta. Keď teda požadujú od internetových spoločností, aby zaplatili za infraštruktúru, chcú podľa nich v skutočnosti dostať zaplatené dvakrát.

Poplatky požadované od firiem poskytujúcich digitálny obsah by vraj v konečnom dôsledku mohli zaplatiť koncoví zákazníci. To by mohlo „mať negatívny dopad na spotrebiteľov, najmä v čase zvyšovania cien," povedal už vlani v septembri šéf Googlu pre región Európy, Blízkeho východu a Afriky Matt Brittin.