Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) ako doplnok k národnému mýtnemu systému na Slovensku by mohla začať technickú prevádzku tento rok predbežne v letných mesiacoch. Podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) a riaditeľ jej Mýtneho úradu Jaroslav Ivanco to očakáva s tým, že zatiaľ platí, čo sľúbili a v polovici tohto roka sa Slovensko stane krajinou s EETS.

„Pokiaľ sa nestane nič nepredvídateľné. Môže zlyhať testovanie, provideri môžu mať iné priority a nevieme, čo sa vyvinie v okolitých krajinách,“ uviedol v podcaste NDS.

Koncom leta sa môže začať technická prevádzka

Štyria perspektívni medzinárodní poskytovatelia európskeho mýta na Slovensku, taliansky Telepass, nemecký Toll4Europe, českí Eurowag a ITIS, s ktorými zatiaľ diaľničiari podpísali zmluvu o budúcej zmluve, sa už pripravujú na začiatok testovania. Záujem poskytovať túto službu u nás prejavili aj nemecký TollTickets a francúzsky TotalEnergies.

„Veľmi jasne už vidíme termíny na apríl a máj, kedy sa dozvieme, ktorý z EETS poskytovateľov sa dostal do technického testovania,“ uviedol Ivanco.

„Dnes sú na štartovacej čiare štyria a očakávame, že v lete alebo koncom leta sa môže začať technická prevádzka,“ podotkol.

Nákladovosť prevádzky systému pôjde dole

NDS podľa neho bude informovať, kto a kedy začal testovať, či úspešne ukončil testy a už mu fungujú mýtne palubné jednotky na Slovensku. Počas testovania musia budúci poskytovatelia európskeho mýta najazdiť 6- až 10-tisíc kilometrov.

„Nákladovosť prevádzky systému pôjde radikálne dole,“ tvrdí Ivanco.

Pri národnom mýtnom systéme náklady na prevádzku postupne klesli z pôvodných 50 percent na súčasných zhruba 40 percent.

„V prípade EETS sa chceme pohybovať okolo 10 percent alebo pod 10 percentami. To nie sú sľuby, to sú výpočty, kde vidíme, že sa tam dá dostať. Aj pre samotnú NDS to bude prínosom,“ poznamenal zástupca diaľničnej spoločnosti.

Trh s mýtom v SR sa podľa neho bude liberalizovať a namiesto terajšieho jedného poskytovateľa budú viacerí. Prirovnal to z minulosti k otvoreniu trhu telekomunikačných služieb, ktoré začali postupne prevádzkovať noví operátori.