Toto leto sa viaceré populárne dovolenkové destinácie po celej Európe rozhodli pritvrdiť voči turistom, ktorí nedodržiavajú miestne pravidlá. Od zákazu nosenia žabiek počas jazdy na skútri, cez zákaz fajčenia na plážach, až po obmedzenie verejnej konzumácie alkoholu – kontinentom sa šíri nová vlna regulácií a vysokých pokút. Cieľom je znížiť nevhodné správanie, ktoré často znepríjemňuje život domácim obyvateľom aj zodpovedným návštevníkom.
Príkladom je portugalské letovisko Albufeira, kde môžete dostať pokutu až 1 500 eur za nosenie plaviek mimo pláže, čo sa považuje za formu verejnej obnaženosti. Na španielskych Baleárskych ostrovoch, ako sú Malorka a Ibiza, platí prísny zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti, za čo hrozí pokuta až 3 000 eur. Niektoré rezorty dokonca začali pokutovať aj na prvý pohľad nevinné „turistické prehrešky“, ako je rezervácia ležadla uterákom, ktoré nikto reálne nepoužíva.
Prísnejšie pravidlá pre všetkých
Španielske mesto Malaga tento rok dokonca spustilo kampaň „Zlepšite si pobyt“ (Improve your stay), ktorá v desiatich bodoch definuje, ako by sa mali návštevníci správať na verejnosti. Medzi kľúčové body patrí slušné obliekanie, zákaz odhadzovania odpadkov, dodržiavanie nočného hluku a bezpečné používanie elektrických kolobežiek. Porušenie týchto pravidiel vás môže stáť až 750 eur. Podobné opatrenia platia aj v spomínanej Albufeire, kde je okrem iného zakázané močenie na verejnosti či nechávanie nákupných vozíkov na nesprávnych miestach.
Hoci by sa mohlo zdať, že tieto opatrenia sú v rozpore s ekonomickými záujmami miest, ktoré žijú z cestovného ruchu, miestne samosprávy tvrdia, že ide o dlhodobú investíciu do kvality života a udržateľného turizmu. Veria, že zodpovední turisti si zaslúžia pokojné prostredie bez nadmerného hluku, odpadu a výtržností.
Prísnejšie pravidlá sa pritom neobmedzujú len na destinácie, ale aj na samotnú cestu. Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair môže po novom udeliť pokutu až 500 eur cestujúcim, ktorí narúšajú poriadok na palube. Od tohto roka navyše niektoré linky do Turecka zaviedli pokuty aj za odopnutie bezpečnostného pásu počas pristávania alebo predčasné opustenie sedadla. Cestujúci tak môže prísť o 60 eur ešte predtým, ako sa vôbec začne jeho dovolenka.
Výsledky sú nejasné
Odborníci na cestovný ruch upozorňujú, že zmena správania návštevníkov si vyžaduje čas a jedna sezóna na to určite nestačí. „Pokuty môžu byť účinným krátkodobým riešením, ale bez lepšej komunikácie s turistami a ich včasného informovania sa veľa nezmení,“ uviedla pre britskú stanicu BBC Birgitta Spee-König, špecialistka na zodpovedný turizmus.
Robert Allard z cestovnej kancelárie Go2algarve potvrdil, že napríklad v Albufeire sa za posledné mesiace skutočne zvýšila prítomnosť polície a pribudlo viac bezpečnostných kamier. Napriek snahe o informovanie prostredníctvom plagátov a letákov sa však stále ukazuje, že mnohí turisti o nových opatreniach jednoducho nevedia.
Nová vlna prísnych pravidiel je tak jasným signálom, že „dovolenková sloboda” bez ohľadu na následky už do moderného turizmu nepatrí. Jessica Harvey Taylor, hovorkyňa Španielskej turistickej kancelárie v Londýne, to zhrnula výstižne: „Pravidlá, hoci znejú prísne a represívne, sú o zodpovednom a empatickom cestovaní. Majú chrániť dovolenkový zážitok väčšiny, ktorá sa správa slušne.“