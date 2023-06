Európsky automobilový priemysel pravdepodobne stratí podiel na globálnom trhu, z čoho budú profitovať konkurenti z Číny a USA. Poukázala na to analýza konzultačnej spoločnosti Boston Consulting Group (BCG).

Pokles podielu na svetovom trhu z 26 percent na 24 percent do roku 2040 by pre Európu znamenal stratu 300-tisíc pracovných miest a zníženie hospodárskeho výkonu o 37 miliárd eur, uviedla v piatok BCG.

Okrem základného scenára BCG posudzovala aj najlepšie a najhoršie varianty možného vývoja. Nové technológie a zelená energia sú pre európsky automobilový priemysel obrovskou príležitosťou, uviedol expert BCG na automobilový priemysel Albert Waas.

„Do roku 2040 je možné vytvoriť 800-tisíc nových pracovných miest a dosiahnuť daňové príjmy vo výške 25 miliárd eur,“ povedal.

V najhoršom prípade by sa trhový podiel európskych výrobcov mohol do roku 2040 znížiť na polovicu a ročný hospodársky výkon by mohol klesnúť o tretinu, teda o 145 miliárd eur. To by bolo podľa BCG sprevádzané stratou 1,5 milióna pracovných miest.