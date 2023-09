Takzvané e-palivá môžu podľa viacerých európskych automobiliek zohrať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o budúcnosť miestneho automobilového priemyslu. Veria, že im ústupok Bruselu v otázke alternatívnych palív umožní predávať vozidlá so spaľovacím motorom aj nasledujúce desaťročie, píšu The Financial Times.

Európska komisia pod tlakom zo strany Nemecka a Talianska nakoniec súhlasila s tým, aby mohli byť autá, ktoré používajú palivá vyrobené použitím uhlíka zachyteného z atmosféry, vyňaté z plánovaného zákazu predaja vozidiel so spaľovacím motorom po roku 2035.

Taktická flexibilita Mercedesu

Manažéri automobiliek BMW, Renault a Mercedes-Benz sú presvedčení, že e-palivá sú z hľadiska znižovania emisií pragmatických riešením. Ambíciou Mercedesu bolo do konca tejto dekády úplne prestať predávať spaľovacie motory tam, kde to trhové podmienky umožnia. Napriek tomu však teraz generálny riaditeľ automobilky Ola Källenius tvrdí, že Mercedes si v tomto smere nestanovil žiadny konkrétny dátum.

Spoločnosť je pripravená predávať plne elektrické autá, ak si to budú zákazníci želať, no zároveň si chce udržať taktickú flexibilitu dovtedy, kým sa jej nepodarí naplniť svoj cieľ o uhlíkovej neutralite do roku 2039. „Bude to trvať niekoľko rokov a naše výrobné plány sú flexibilné, takže môžeme prechádzať medzi elektrickými a spaľovacími autami,“ vysvetlil Källenius.

Trójsky kôň

Mnoho vedúcich predstaviteľov automobilového priemyslu tvrdí, že menej znečisťujúce palivá budú v budúcnosti hrať významnú úlohu pri znižovaní emisií zo starých áut. Kritici sa ale obávajú, že to oddiali plány EÚ na úplné vyradenie spaľovacích motorov do roku 2035.

Nezisková organizácia Transport & Environment propagujúca čistú dopravu označila vyňatie e-palív zo zákazu za „trójského koňa“ pre fosílne palivá. Aj výrobcovia elektrických vozidiel počas autosalóna IAA kritizovali spoločnosti, ktoré výnimku pre vozidlá poháňané e-palivami podporujú. „Pred rokom bola táto debata už za nami a teraz opäť nezmyselne diskutujeme o tom, či je elektromobilita naozaj dôležitá,“ povedal Thomas Ingenlath, generálny riaditeľ značky EV Polestar.

Generálny riaditeľ BMW Oliver Zipse si myslí, že Berlín by nikdy nesúhlasil s plánmi EÚ na úplné vyradenie benzínových a naftových áut bez toho, aby bola do zákazu zahrnutá výnimka pre e-palivá. Takisto si nie je celkom istý, či EÚ naozaj zakáže predaj nových vozidiel so spaľovacím motorom po roku 2035.

Odkázal sa pritom na plány EÚ preskúmať v roku 2026 pokrok v tejto oblasti na základe rozmiestnenia nabíjacej infraštruktúry v celom bloku a zabezpečenia surovín na výrobu batérií. „Preskúmanie by sa nerobilo, ak by si boli zákonodarcovia istí, že je všetko tak, ako má byť,“ uzavrel Zipse.