Európska únia nemá v najbližšom čase v pláne zakázať dovoz ruského skvapalneného zemného plynu (LNG), hoci jeho dovoz do bloku prudko vzrástol. Uviedla to španielska ministerka energetiky Teresa Riberaová.

Príjmy Ruska z predaja energií odvtedy, čo západné krajiny uvalili na Moskvu rozsiahle hospodárske sankcie kvôli invázii na Ukrajinu, klesli. Ale LNG stále prináša miliardy dolárov.

„Je tu pocit nedostatku a strachu,“ povedala Riberaová s odvolaním sa na minuloročnú energetickú krízu v Európe. Španielsko má do konca decembra rotujúce predsedníctvo EÚ, čo mu umožňuje určovať, ktoré legislatívne otázky sú dôležité a budú riešené prioritne.

Celkový dovoz ruského zemného plynu do EÚ od minulého roka klesol. Rusko v reakcii na rozsiahle západné sankcie a výbuch plynovodu Nord Stream obmedzilo toky do Európy. Avšak dovoz ruského LNG do Európy od januára do júla stúpol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021, teda pred vojnou na Ukrajine, o 40 percent. Toky LNG tiež nevykazujú žiadne známky spomalenia, napriek plánom EÚ prestať do roku 2027 používať ruské fosílne palivá. Únia už zakázala námorný dovoz ruskej ropy a ropných produktov, napríklad nafty.

„Myslím si, že ak sa situácia v Rusku a na Ukrajine nezmení, k tomuto (zákazu) dôjde. Zatiaľ však po vlaňajších turbulenciách chce Európska komisia a členské štáty v pokoji sledovať, ako sa veci budú vyvíjať, aby sa predišlo ďalším turbulenciám,“ poznamenala Riberaová.

Európsky priemysel musel v minulom roku znížiť výrobu pre prudko rastúce náklady na energie, na čele s plynom, ktoré sa pridali k už tak zrýchľujúcej postpandemickej inflácii. Nemecká ekonomika, hlavný pohon Európy, sa v zime prepadla do miernej recesie.

LNG Rusku stále prináša miliardy dolárov. Konzultačná spoločnosť Bruegel spočítala, že od marca 2022 do februára tohto roka zaplatila EÚ Rusku za jeho LNG 12 miliárd eur. Španielsko sa stalo druhým najväčším odberateľom ruského LNG na svete.

Riberaová uviedla, že vďaka infraštruktúre, ktorú má Španielsko, noví hráči na trhu prepravujú a skladujú ruský LNG v španielskych zariadeniach, aby ho mohli kedykoľvek znovu vyviezť. Vláda hľadala spôsoby, ako tento dovoz zastaviť, ale nenašla žiadny právny základ pre zákaz bez dohodnutého stanoviska EÚ, napísala agentúra Reuters.