Medzi krajinami, ktoré od amerického Donalda Trumpa dostanú list s novou vymeranou výškou ciel, by nemala byť Európska únia, uvádzajú zdroje oboznámené so situáciou.

Šéf Bieleho domu pôvodne pozastavil zavedenie recipročných ciel do 9. júla, americká administratíva ale uviedla, že nové tarify by mali vstúpiť do platnosti až 1. augusta. Podľa hovorkyne Bieleho domu Donald Trump „v najbližšom čase“ podpíše exekutívny príkaz, ktorý lehotu formálne predĺži.

Medzi prvými štátmi, ktorým americký prezident poslal list s novou výškou ciel, sú Japonsko a Južná Kórea. Na dovoz z týchto ázijských krajín do USA sa budú vzťahovať 25-percentné tarify.