Európska únia plánuje výrazne rozšíriť infraštruktúru pre alternatívne palivá. Ako informuje Európska komisia, cieľom je zvýšiť počet verejne prístupných elektrických nabíjacích a vodíkových čerpacích staníc. Týkať by sa to malo predovšetkým hlavných dopravných koridorov a uzlov v celej Európskej únii.

„Vďaka novému nariadeniu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá sa zabezpečí dostatočná a používateľsky ústretová infraštruktúra pre alternatívne palivá v cestnej, lodnej a leteckej doprave,“ uvádza komisia. To podľa nej umožní využívanie cestných vozidiel s nulovými emisiami, najmä elektrických a vodíkových ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel, ako aj zásobovanie kotviacich plavidiel a stojacich lietadiel elektrinou.

Cieľom nariadenia je, aby malo každé elektrické vozidlo na batériu evidované v danom členskom štáte zabezpečený výkon 1,3 kW prostredníctvom verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry. Okrem toho by sa mali od roku 2025 každých 60 kilometrov pozdĺž transeurópskej dopravnej siete nainštalovať rýchlonabíjacie stanice s výkonom najmenej 150 kW. Výrazný rozvoj by sa mal týkať aj nabíjacích staníc pre ťažké úžitkové vozidlá.

Vodíková čerpacia infraštruktúra by sa podľa nariadenia mala od roku 2030 zaviesť vo všetkých mestských uzloch a každých 200 km pozdĺž základnej siete TEN-T. Námorné prístavy, v ktorých sa zastaví aspoň 50 veľkých osobných plavidiel alebo 100 kontajnerových plavidiel, by zase takýmto plavidlám mali od uvedeného roku poskytovať elektrinu z pobrežnej elektrickej siete.

Zmeny čakajú aj na letiská. Tie by mali do roku 2025 dodávať elektrinu stojacim lietadlám na všetkých kontaktných stojiskách a do roku 2030 aj na všetkých vzdialených stojiskách. Prevádzkovatelia elektrických nabíjacích a vodíkových čerpacích staníc by zase mali byť povinní zabezpečiť úplnú cenovú transparentnosť, ponúkať spoločný spôsob platby ad hoc a elektronickými prostriedkami zabezpečiť úplnú informovanosť zákazníka.