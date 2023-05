Európska komisia v utorok vyjadrila súhlas s projektom holandskej vlády na výkup fariem s cieľom znížiť emisie dusíka.

Zatváranie fariem a kompenzácie

Finančné kompenzácie dostanú chovatelia dobytka, ktorí dobrovoľne zatvoria svoje živočíšne farmy v blízkosti oblastí Natura 2000. Podľa eurokomisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej projekt podporí udržateľnejšiu a ekologickejšiu produkciu bez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže.

Projekt bude otvorený do 27. februára 2028 pre malých a stredných chovateľov dobytka. Kompenzáciu až do výšky 120 percent hodnoty podniku môžu dostať farmári, ktorí definitívne ukončia svoju činnosť a zaručia sa, že nebudú vyvíjať rovnakú činnosť v inej časti Holandska alebo v rámci EÚ.

Celkovo by mohlo byť zatvorených približne tritisíc vysoko znečisťujúcich fariem nachádzajúcich sa v blízkosti oblastí sústavy Natura 2000.

Prax môže byť komplikovanejšia

Za uvedenie tohto plánu do praxe budú zodpovedné regionálne správy 12 holandských provincií. Podľa portálu DutchNews.nl to však môže skomplikovať Hnutie farmári – občania (BBB), ktoré sa v regionálnych voľbách z 15. marca stalo najsilnejšou stranou vo všetkých provinciách krajiny. Strana je proti povinným výkupom, ktoré navrhla vláda, a chce, aby sa termín stanovený na zníženie emisií dusíka v Holandsku posunul z roku 2030 na rok 2035. To je však v rozpore so záväzkami, ktoré má Holandsko voči EÚ.

Profesijné združenia farmárov na správy z Bruselu zareagovali pozitívne, pričom zdôraznili, že výkupy fariem musia byť na dobrovoľnej báze. Strana BBB sa zatiaľ k stanovisku eurokomisie nevyjadrila.