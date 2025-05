Európska únia navrhne zákaz uzatvárania nových zmlúv s dodávateľmi ruského plynu, existujúce spotové kontrakty zastaví do konca roka, oznámil eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen.

Opatrenia podľa Európskej komisie zabezpečia, že už do konca tohto roka sa zvyšné dodávky ruského plynu do EÚ znížia o jednu tretinu. Brusel ďalej navrhne zastavenie všetkého importu do konca roka 2027.

Plán stanovuje deväť konkrétnych opatrení na koordinované a postupné ukončenie ruských dodávok energie.

Podľa eurokomisára Jörgensena Únia vysiela Moskve jasný signál, že už nebude môcť „energie využívať ako zbraň proti štátom EÚ“.