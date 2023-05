Za efektívne čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie sú zodpovedné členské štáty, pričom nie je na Európskej komisii, aby to akokoľvek komentovala či hodnotila. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku tak reagovalo na nízku úroveň využívania eurofondov na Slovensku v programovom období 2014 až 2020 a na reálnosť využitia zvyšnej skoro tretiny zdrojov EÚ do konca tohto roka.

Princíp zdieľaného manažmentu

„Eurofondy fungujú na princípe zdieľaného manažmentu medzi Európskou komisiou a členskými štátmi. Za to, ako s prostriedkami Európskej únie naložia, sú zodpovedné členské štáty, keďže najlepšie poznajú svoje potreby,“ uviedla vedúca tlačového tímu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková. „Európska komisia dohliada na to, aby boli prostriedky využité správne, v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a prioritami nastavenými spolu s členským štátom na začiatku programového obdobia," dodala.

Slovensko je členom EÚ devätnásť rokov od 1. mája 2004. „Do roku 2020 dostalo na rozvoj z európskych fondov skoro 30 miliárd eur. Patrí medzi takzvaných čistých prijímateľov finančných prostriedkov z EÚ. To znamená, že dostáva podstatne viac peňazí, ako do spoločnej európskej kasy dáva,“ informovala Ludviková. Vďaka tomu sa za ostatné roky podporili stovky projektov v regionálnom rozvoji, doprave, školstve, vede a výskume, zdravotníctve či ochrane životného prostredia.

Využívanie eurofondov

Slovensko využilo zo zdrojov EÚ v období rokov 2014 až 2020 k 31. marcu tohto roka vo všetkých jedenástich programoch zhruba 11,3 miliardy eur, teda cez 67 percent z celkovej aktuálnej alokácie takmer 16,8 miliardy eur. Bez Programu rozvoja vidieka dosiahlo čerpanie skoro 10 miliárd eur s podielom necelých 69 percent zo 14,5 miliardy eur. Kontrahované prostriedky EÚ v závere marca predstavovali celkovo takmer 16,4 miliardy eur, zhruba 98 percent z celkovej vyčlenenej sumy. Do konca tohto roka zostávalo z financií EÚ, bez Programu rozvoja vidieka, využiť ešte 4,53 miliardy eur, čiže 31 percent alokácie. Program rozvoja vidieka z dôvodu predĺženia programového obdobia v tomto prípade do 31. decembra 2022 je možné implementovať až do roku 2025. Dovtedy v ňom treba využiť ešte 959 miliónov eur, teda 42 percent z alokácie.

Z nového eurofondového obdobia 2021 až 2027 môže Slovensko získať takmer 13 miliárd eur a navyše z plánu obnovy a odolnosti ďalších zhruba šesť miliárd eur. V prvom celom programovom období počas svojho členstva v EÚ, na roky 2007 až 2013 Slovensko vyčerpalo z európskych fondov takmer 10,9 miliardy eur a medzi krajinami EÚ obsadilo 15. miesto v úspešnosti čerpania.