Európska komisia v stredu navrhla pravidlá, ktoré by výrobcom ukladali povinnosť ponúkať opravu výrobkov, napríklad pračiek a televízorov, aj po záruke, počas piatich až desiatich rokov od predaja. Pravidlá by sa ďalej vzťahovali na chladničky, vysávače a ďalšie tovary, ktoré sa podľa únijného práva považujú za „opraviteľné“. EÚ rokuje o pravidlách, ktoré by túto požiadavku rozšírili na inteligentné telefóny a tablety.

Európski spotrebitelia a podniky bežne vyhadzujú tovar, ktorý je možné opraviť. Hromadí sa tak odpad a vyhadzujú sa použiteľné súčiastky.

Životnosť spotrebičov sa znížila

Podľa prieskumu Nemeckého úradu pre životné prostredie (UBA) z roku 2020 sa životnosť výrobkov vrátane televízorov a veľkých domácich spotrebičov v posledných rokoch znížila. Niektoré výrobky neboli navrhnuté tak, aby ich išlo ľahko opraviť, zatiaľ čo u iných bolo lacnejšie kúpiť nový výrobok ako opravovať starý, zistila štúdia. V mnohých prípadoch spotrebitelia funkčný tovar nahradili, pretože chceli novší model.

Bezplatná oprava v rámci záruky

Na základe pravidiel EÚ by firmy museli chybný výrobok bezplatne opraviť počas dvojročnej zákonnej záručnej lehoty, ak by náklady na opravu boli lacnejšie alebo rovnaké ako výmena výrobku. Po uplynutí tejto lehoty by mali podniky stále ponúkať opravy, a to buď zadarmo alebo za poplatok. EÚ chce tiež spustiť online službu, ktorá by spotrebiteľom pomohla nájsť miestnych opravárov.

Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) privítala túto iniciatívu. Bolo by však podľa nej vhodnejšie predĺžiť zákonnú záručnú lehotu pre výrobky s dlhou životnosťou, ako sú chladničky.

Návrh musia prerokovať a schváliť členské štáty a Európsky parlament. Tento proces zvyčajne trvá dlhšie ako rok.