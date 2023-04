Fondy investujúce do komerčných nehnuteľností predstavujú pre finančnú stabilitu riziko, varuje Európska centrálna banka (ECB).

Podľa agentúry Bloomberg sa čistá hodnota aktív realitných investičných fondov za posledných desať rokov viac než strojnásobila na jeden bilión eur. To prehĺbilo ich vzájomnú závislosť s trhmi s nehnuteľnosťami, tvrdí ECB.

Banka varovala pred nesúladom, keďže investori majú často možnosť peniaze vyberať, zatiaľ čo príslušné aktíva samotné sú do veľkej miery nelikvidnej povahy. Nestabilita v tejto oblasti by tak mohla mať systémové následky na komerčné nehnuteľnosti, ktoré by následne mohli ovplyvniť stabilitu rozsiahlejšieho finančného systému a skutočnej ekonomiky, vysvetľuje ECB.