Akcionári Európskej banky pre obnovu a rozvoj schválili rozšírenie pôsobnosti banky do subsaharskej Afriky a do Iraku. Zváži aj návrh na posilnenie kapitálu banky o tri až päť miliárd eur. Banka to vo štvrtok uviedla na záver podnikateľského fóra v uzbeckej metropole Samarkandu. Podrobný návrh na zvýšenie objemu splateného kapitálu chce EBOR pripraviť do konca roka.

Rada guvernérov banky na výročnom fóre tiež potvrdila, že banka musí v spolupráci s ďalšími subjektmi hrať rozhodujúcu úlohu v medzinárodnom úsilí o podporu reálnej ekonomiky Ukrajiny. A to ako v čase vojny, tak pri následnej obnove.

Európska banka pre obnovu a rozvoj bola založená v roku 1991, aby pomáhala bývalým komunistickým krajinám strednej a východnej Európy a Sovietskeho zväzu pri prechode k trhovému hospodárstvu. Teraz pôsobí takmer v štyroch desiatkach krajín v Európe, Ázii a v Afrike.