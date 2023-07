Európska únia by mala do konca desaťročia zdvojnásobiť svoj podiel na svetovej výrobe polovodičov na 20 percent a zabezpečiť niekoľko desiatok miliárd eur investícií do ich podpory. Európski poslanci schválili normu, ktorej cieľom je znížiť závislosť EÚ od dovozu kľúčových súčiastok pre elektroniku či automobilový priemysel z ázijských krajín. V Európe by vďaka nej mali vyrásť nové podniky a mala by predísť výpadku v ich dodávkach. Návrh, ktorého podobu už na jar dohodli zástupcovia EP s členskými štátmi, podporila výrazná väčšina 587 poslancov z 635 prítomných.

Strategická autonómia

Európskych výrobcov elektroniky či automobilov začal v posledných dvoch rokoch v súvislosti s pandémiou covidu-19 a prudkým rastom dopytu pri následnom hospodárskom oživení trápiť nedostatok polovodičov. Pri ich dovoze sú európske štáty závislé predovšetkým od Taiwanu či ďalších ázijských krajín. Európska únia sa preto rozhodla prísť s plánom podpory tohto odvetvia, ktorý je súčasťou širšej stratégie znižovania závislosti od dovozu kľúčových surovín a technológií.

„Európa je pripravená čeliť budúcim výzvam v polovodičovom priemysle, pričom prioritou je strategická autonómia, bezpečnosť a priaznivé podnikateľské prostredie," povedal k schválenému návrhu jeho rumunský spravodajca Dan Nica zo socialistickej frakcie.

Európsky blok plánuje na podporu vývoja a výroby čipov z verejných i súkromných peňazí zabezpečiť 43 miliárd eur. Niektorí europoslanci požadovali väčší objem peňazí s odvolaním sa na to, že vybudovať jeden podnik vyrábajúci polovodiče vyjde podľa odhadov až na 20 miliárd. Časť členských krajín však bola proti ďalšiemu zadlžovaniu EÚ, a konečný kompromis preto počíta s touto sumou.

Peniaze priamo z rozpočtu

Celkovo 3,3 miliardy eur majú pochádzať priamo z rozpočtu Únie v rámci výskumnej iniciatívy nazvanej Čipy pre Európu. Ďalšie peniaze majú ísť na podporu súkromných investícií pri výrobe čipov pre členské krajiny. Únia chce v rámci dohodnutých pravidiel tiež lepšie monitorovať prípadný nedostatok polovodičov a efektívnejšie koordinovať reakciu v krízových situáciách.