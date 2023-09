Európsky parlament hlasoval za prísnejšie pravidlá poskytovania spotrebiteľských úverov. Cieľom regulácie je podľa europoslancov znížiť riziko predlžovania ľudí, ktorí tento druh pôžičiek využívajú.

Zlepšiť sa má tiež informovanosť spotrebiteľov a počíta sa aj so sprísnením regulácie reklamy. Nové pravidlá by členské štáty mali začať vymáhať do troch rokov od uverejnenia smernice vo vestníku.

Nová smernica, ktorá novelizuje pravidlá z roku 2008, sa týka úverov do 100-tisíc eur. V celej Európskej únii sa nebankoví poskytovatelia spotrebiteľských úverov a ich sprostredkovatelia, až na niektoré výnimky, budú musieť registrovať u vnútroštátnych orgánov a budú podliehať ich dohľadu.

Nová smernica tiež požaduje, aby mal spotrebiteľ právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o úvere do 14 dní od jej uzavretia.

Žiadatelia o pôžičku by mali dostať vďaka novej regulácii jasnú informáciu o zmluvných podmienkach úveru. Ďalším dôležitým bodom je takzvané právo na zabudnutie pre ľudí, ktorí sa vyliečili z vážnej choroby, napríklad rakoviny.

Členské štáty majú dva roky od vydania smernice v Úradnom vestníku EÚ na úpravu svojej národnej legislatívy. Vymáhať novú reguláciu majú najneskôr tri roky od vydania smernice vo vestníku, uviedol tlačový odbor Európskeho parlamentu.