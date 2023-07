V Európe klesajú investície do podnikov s umelou inteligenciou (AI), v Spojených štátoch naopak výrazne rastú. Uvádza to analýza spoločnosti PitchBook pre nemecký denník Handelsblatt. Európa v investíciách do AI naďalej zaostáva napriek sľubným štart-upom ako StabilityAI z Londýna alebo DeepL z Kolína nad Rýnom.

V USA sa v prvej polovici tohto roka uzavrelo 1 129 obchodov s rizikovým kapitálom v oblasti AI a strojového učenia. Zodpovedajúce startupy získali 30,8 miliardy dolárov. To je zhruba dvojnásobok oproti druhému polroku minulého roku, keď to pri 1 249 transakciách bolo 15,6 miliardy dolárov.

V Európe je situácia iná. V prvej polovici tohto roka sa tam uzavrelo 646 transakcií za 3,7 miliardy dolárov. Nielenže do AI prúdilo výrazne menej peňazí ako v USA, ale tempo investícií v Európe sa tento rok dokonca spomalilo - v druhej polovici minulého roka sa ešte uzavrelo 761 transakcií za 4,6 miliardy dolárov.

Fakt, že európske startupy disponujú menšími peniazmi, nie je však ničím novým, píše Handelsblatt. Problematické je skôr to, že financovanie sa znižuje práve v tomto roku, keď sa záujem o AI prudko zvýšil, namiesto toho, aby objem financovania výrazne vzrástol ako v USA.

„Európa čoraz viac zaostáva, pokiaľ ide o tému budúcnosti AI," hovorí Brendan Burke z analytickej spoločnosti PitchBook. Skutočnosť, že sa slabšia investičná aktivita v Európe tento rok ešte zhoršila, je podľa Burkeho spôsobená „rastúcim efektom technologických gigantov". Mnoho startupov zameraných na umelú inteligenciu totiž založili bývalí zamestnanci spoločností, ako je Google, Apple či Meta Platforms. Tieto technologické firmy tiež zámerne investovali do sľubných startupov, aby ich vývoj využili na interný výskum.