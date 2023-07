Slnko svieti, more šumí, ľahký vánok a jemný piesok podčiarkujú chuť tráviť celé dni na pláži. Idylka niekde pri Stredozemnom mori alebo na Balkáne či v Grécku však už dávno nie je tým, čím bývala. Extrémne vysoké teploty počas letných mesiacov v Európe vyháňajú mnohých za iným typom dovolenky, než je úmorné a niekedy aj nebezpečné slnenie sa.

Klimatické zmeny posúvajú výber dovolenkárov spomedzi európskych destinácií viac na sever. V hlavnej sezóne sa horúce južné oblasti stávajú čoraz menej atraktívnymi. Medzi severom a juhom kontinentu panujú výrazné teplotné rozdiely. Kým dole sa lámu rekordy nad 35 stupňov Celzia a niekde presahujú aj štyridsiatku, na severe je možné nájsť vytúžené schladenie sa.

Zopár európskych lokalít vie skutočne prekvapiť aj v lete, najmä ak človek smeruje do menej tradičných, no o to zaujímavejších letovísk či na históriu a kultúru bohatých miest.