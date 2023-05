Mnoho Európanov znepokojuje klimatická kríza. Radi by preto podnikli kroky na jej riešenie a podporili príslušnú vládnu politiku. Ich ochota je ale veľká len v prípadoch, keď pre opatrenia nemusia príliš meniť svoj život. Naopak, veľké zmeny, ktoré môžu mať významnejší vplyv na ich životný štýl, sú u Európanov skôr nepopulárne. Vyplýva to z prieskumu agentúry YouGov v siedmich európskych krajinách.

Silný problém so slabými riešeniami

Väčšina ľudí – od 60 percent Švédov po 81 percent Talianov – uviedla, že sa celkom alebo veľmi obáva zmien klímy a ich dopadov. Podobné percento respondentov povedalo, že klíma sa mení v dôsledku ľudskej činnosti, nemyslelo si to len zhruba 20 percent opýtaných ľudí.

Zhruba 76 až 85 percent ľudí vyjadrilo podporu názoru, že krajiny by boli v boji proti zmene klímy efektívnejšie, keby spolupracovali s ostatnými. Menej sa ľudia zhodovali na tom, čo by boli sami ochotní urobiť.

Populárne boli opatrenia, ktoré nevyžadujú zmenu životného štýlu, napríklad vládne programy na výsadbu stromov alebo pestovanie väčšieho množstva rastlín.

Čo Európania podporujú?

Až 40 percent Dánov a 56 percent Britov, Španielov a Talianov uviedlo, že by si pokojne už nikdy nekúpili výrobky z plastov na jedno použitie. Celkom 36 percent Švédov a 73 percent Španielov by podporilo ich zákaz vládou.

Podobne solídnu podporu – od 28 percent v Nemecku po 43 percent v Taliansku – získala myšlienka obmedziť konzumáciu mäsa a mliečnych výrobkov na dve alebo tri jedlá týždenne. Až 24 percent Britov a 48 percent Talianov by podporilo vládnu legislatívu v tomto smere.

Veľmi populárne tiež boli v prieskume štátne dotácie na zvýšenie energetickej účinnosti domov, podporilo by ich 67 až 86 percent ľudí. Osobná úhrada nákladov sa ukázala ako menej podporované riešenie, chcelo by ju len 19 až 40 percent ľudí.

Širokú podporu mali aj poplatky za časté lietanie – od 39 percent v Taliansku po 59 percent v Nemecku. Oveľa menšiu podporu ale malo nakupovanie iba použitého oblečenia, od 17 percent v Nemecku po 27 percent v Británii.

Klasických áut sa Európa vzdať nechce

Radikálnejšie opatrenia ako nulová konzumácia mäsa a mliečnych výrobkov alebo obstaranie menšieho počtu detí, než by ľudia chceli, podporilo zhruba len desať až 20 percent respondentov.

V priemere necelá tretina ľudí by bola ochotná presedlať na elektromobily, od 19 percent v Nemecku až po 40 percent v Taliansku. Riadenie automobilov by sa v prospech verejnej dopravy úplne vzdalo 35 percent Francúzov alebo 44 percent Španielov. Toto opatrenie by ale podporilo len zhruba 20 percent Britov, Nemcov, Dánov či Švédov.

Povinné zvýšenie dane na pohonné hmoty a vládna legislatíva, ktorá by úplne zakázala výrobu a predaj benzínových a naftových automobilov, však neboli populárne. Iba v Španielsku a Taliansku je viac ľudí, ktorí by úplne zakázali automobily na fosílne palivá, než respondentov, ktorí sú proti tomuto kroku.