Európska komisia v piatok potvrdila dohodu členských krajín EÚ na 11. balíku sankcií proti Rusku a zverejnila jeho detaily. Nové opatrenia podľa nej zabezpečia lepšie presadzovanie sankcií namierených voči ruskému režimu.

V poradí 11. balík sankcií obsahuje reštrikcie obchodného, dopravného a energetického charakteru.

V oblasti obchodu sa napríklad zavádza nový nástroj proti obchádzaniu sankcií, čo umožní Únii obmedziť predaj, dodávky, prevod alebo vývoz konkrétnych tovarov a technológií, na ktoré sa vzťahujú sankcie, do niektorých tretích krajín. Ide o štáty, u ktorých EÚ existuje vysoké riziko obchádzania sankcií.

V rámci nového balíka sa rozširuje aj zákaz tranzitu pre niektoré citlivé tovary (pokročilé technológie a materiály súvisiace s letectvom) vyvážané z EÚ do tretích krajín cez Rusko.

Prísnejšie vývozné obmedzenia

Na zoznam subjektov, ktoré priamo podporujú ruský vojenský a priemyselný komplex pribudlo 87 nových subjektov. Podliehajú prísnejším vývozným obmedzeniam pre tovary s dvojakým použitím a pokročilé technológie. Okrem ruských a iránskych subjektov to už zahŕňa aj subjekty registrované v Číne, Uzbekistane, Spojených arabských emirátoch, Sýrii a Arménsku.

EÚ zároveň obmedzila vývoz ďalších 15 technologických produktov, ktoré sa našli na ukrajinských bojiskách, alebo zariadení potrebných na ich výrobu.

Únia sprísnila aj obmedzenia na dovoz železného a oceľového tovaru - dovozcovia takýchto komodít spracovaných v tretej krajine, musia odteraz preukazovať, že použité vstupy nepochádzajú z Ruska.

Rozširuje sa aj zákaz vývozu luxusných áut na všetky nové a ojazdené autá nad určitý objem motora (1 900 centimetrov) a na všetky elektrické a hybridné vozidlá.

Žiadna ropa a viac sankcionovaných osôb

V oblasti dopravy nový balík sankcií znamená úplný zákaz prepravy tovaru do EÚ pre nákladné autá s ruskými prívesmi a návesmi, ako aj zákaz vstupu do prístavov EÚ pre plavidlá, pri ktorých existuje podozrenie, že porušujú zákaz dovozu ruskej ropy.

V energetickom sektore to znamená koniec možnosti dovážať ruskú ropu potrubiami pre Nemecko a Poľsko.

Na sankčný zoznam bolo najnovšie pridaných vyše 100 ďalších osôb a subjektov z Ruska, ktoré budú mať zmrazené prípadné aktíva v EÚ.

Sú medzi nimi vysokí vojenskí predstavitelia; osoby zapojené do nezákonnej deportácie ukrajinských detí do Ruska; sudcovia, ktorí prijímali politicky motivované rozhodnutia proti ukrajinským občanom; osoby zodpovedné za drancovanie kultúrneho dedičstva; podnikatelia, propagandisti, ako aj ruské IT spoločnosti poskytujúce technológie a softvér ruskej spravodajskej službe; banky pôsobiace na okupovaných územiach a subjekty spolupracujúce s ruskými ozbrojenými silami.

Zákaz pôsobenia ruských propagandistických médií v krajinách EÚ bol v novom balíku rozšírený na ďalších päť ruských kanálov.