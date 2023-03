Európska únia by sa mala úplne zbaviť závislosti od skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska. Vyzvala na to vo štvrtok eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová, podľa ktorej by európske firmy nemali uzatvárať s ruskými dodávateľmi nové kontrakty. Komisárka zároveň oznámila, že navrhne predĺžiť systém dobrovoľného obmedzenia spotreby plynu, ktoré má zabezpečiť jeho dostatočné zásoby na budúcu zimu. V súčasnosti sú podľa nej zásobníky plné z 57 percent, čo je zhruba dvojnásobok vlaňajšej úrovne.

Moskva využívala energie ako zbraň

Európsky blok začal hľadať náhradu za ruské energetické zdroje pred rokom, po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Moskva začala vývoz energií využívať na tlak na únijné krajiny, ktoré sa však rýchlo zjednotili v snahe zaobísť sa bez nich. V dôsledku kombinácie kontraktov s inými dodávateľmi, úspor a väčšieho využívania obnoviteľných zdrojov vlani klesol podiel ruského dovozu zhruba zo 40 percent na osem a predstavoval 61 miliárd metrov kubických. Naopak, dovoz ruského LNG sa zvýšil z predvlaňajších 16 na viac ako 20 miliárd kubických metrov.

„Môžeme a mali by sme sa čo najskôr úplne zbaviť ruského plynu bez toho, aby sme pustili zo zreteľa bezpečnosť dodávok,“ vyhlásila Simsonová v diskusii s europoslancami z výboru pre energetiku. Európske firmy by podľa nej nemali po ich skončení obnovovať kontrakty na dovoz ruského LNG, čím dajú dodávateľom z ostatných krajín signál, že bude európsky trh stabilným odbytiskom. Podotkla, že Moskva môže stále využívať svoje energie ako zbraň a že je v záujme EÚ sa ich preto čo najskôr zbaviť.

Návrh predĺžiť systém obmedzujúci spotrebu plynu

Komisia podľa Simsonovej navrhne predĺžiť systém obmedzujúci spotrebu plynu. Na cieli dobrovoľne znížiť spotrebu o 15 percent sa EÚ zhodla ešte vlani v lete. Aj vďaka miernej zime klesla spotreba medzi augustom a januárom o viac ako 19 percent, uviedla Simsonová.

„Fungovalo to dobre a je to najlepší spôsob, ako zaručiť dosiahnutie zodpovedajúcej úrovne zásob do novembra,“ povedala k návrhu ďalších úspor komisárka.