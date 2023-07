Občania eurozóny môžu pomôcť pri výbere ústredného motívu pre redizajn bankoviek. Ide o prvú väčšiu zmenu od ich uvedenia do obehu pred viac ako dvoma desaťročiami. Prieskum Európskej centrálnej banky potrvá do augusta. Jeho účastníci si môžu vybrať zo siedmich tém. Sú to vtáky, európska kultúra, európske hodnoty odrážajúce sa v prírode, budúcnosť je vaša, ruky: spoločne budujeme Európu, naša Európa a my, rieky ako symbol vody života v Európe. Informuje o tom Bloomberg.



„Chceme, aby sa Európania stotožnili s dizajnom eurových bankoviek, a preto môžu zohrávať aktívnu úlohu pri výbere novej témy,“ uviedla vo vyhlásení prezidentka ECB Christine Lagardeová. Návrhy bankoviek sú v 20-člennej eurozóne citlivou otázkou. V súčasnosti sú na bankovkách obrázky portálov kostolov, mestských brán a mostov, pričom na nich nie sú znázornené špecifické národné symboly, ani orientačné body.



Predstavitelia ECB vyberú tému na základe spätnej väzby verejnosti do roku 2024, potom sa uskutoční súťaž návrhov. Konečné rozhodnutie sa očakáva v roku 2026.

Centrálna banka takisto pracuje na návrhu digitálneho eura, ktoré má byť čiastočnou alternatívou k fyzickým peniazom. Pre obavy občanov preferujúcich hotovosť politici opakovane zdôrazňujú, že nejde o úplnú náhradu.



„Pracujeme na novej sérii bankoviek s cieľom zabrániť falšovaniu a znížiť vplyv na životné prostredie,“ povedal člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta. „Zaviazali sme sa používať hotovosť a zabezpečiť, aby bola vždy jednou z možností,“ dodal.