Trumpove clá majú logiku iba v prípade jednej z „nepriateľských“ krajín, no utrpí celý svet

Donald Trump oznámil rozsiahle tarify na dovoz do USA, čím vstupujeme do novej, bezprecedentnej éry obchodnej vojny. Svetovú ekonomiku to bude stáť až 1,4 bilióna dolárov