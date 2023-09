EÚ zvažuje, že zruší ambiciózne plány na zlepšenie životných podmienok hospodárskych zvierat. Európska komisia pred časom po nátlaku verejnosti prisľúbila, že sa pokúsi zastaviť praktiky, ako je používanie klietok pre hospodárske zvieratá, zabíjanie jednodňových kurčiat a výroba a predaj kožušín. Ale obavy, že navrhované zmeny by mohli ešte viac zdražieť potraviny, viedli Brusel k prehodnoteniu týchto opatrení. Financial Times sa opiera o zdroje z prostredia EÚ, ktoré uviedli, že komisia úplne upustila od týchto návrhov spolu so zákonom určeným na podporu produkcie udržateľných zelených potravín v celom eurobloku.

Vyššie ceny

„Niektorí v komisii sa obávajú zvýšených nákladov,“ povedal riaditeľ Európskej politiky pre štyri labky Joe Moran, skupiny zameranej na dobré životné podmienky zvierat. Legislatíva je súčasťou Zelenej dohody, klimatického balíka EÚ, ktorý bol stanovený v roku 2019 s cieľom nasmerovať blok k udržateľnejšiemu hospodárstvu. Pred celoeurópskymi voľbami v roku 2024 však konzervatívni politici upúšťajú od environmentálnych nariadení. Návrhy, ktoré mali priniesť lepšie životné podmienky zvierat, by zvýšili náklady farmárov v priemere o 15 percent, čo môže viesť k vyšším spotrebiteľským cenám a zvýšeniu dovozu, uvádza sa v dokumente.

Zákaz zabíjania jednodňových kurčiat by napríklad zvýšil cenu balenia vajec až o 60 centov. Rozšírenie priestoru, kde sú brojlery chované, by podľa návrhu pridalo 12 centov.

Farmári pýtajú pomoc

Očakáva sa, že predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová bude hovoriť o pokroku v oblasti zelených politík, keď v stredu v Európskom parlamente prednesie svoj výročný prejav o stave Únie. Komisia uviedla, že je stále odhodlaná tento rok zrevidovať legislatívu týkajúcu sa životných podmienok zvierat. „Prípravné práce, ktoré v súčasnosti prebiehajú, zahŕňajú legislatívu pre dobré životné podmienky zvierat chovných z ekonomických dôvodov,“ uvádza sa v správe.

Generálny tajomník farmárskej skupiny EÚ COPA-COGECA Pekka Pesonen povedal, že môže podporiť mnohé zo zmien, pokiaľ farmári dostanú finančnú pomoc na ich implementáciu a ak dovážané mäso bude podliehať rovnakým normám. To by v skutočnosti zakázalo mnohé dovozy od obchodných partnerov, akými sú Brazília, Ukrajina a Thajsko. Proti takémuto opatreniu by sa postavil aj komisár pre obchod Valdis Dombrovskis.

COPA-COGECA v piatok varovala pred „zväčšujúcou sa vzdialenosťou medzi Bruselom a vidieckymi oblasťami“ a odsúdila „represívny prístup, ktorý nehovorí o konkrétnych riešeniach, možnostiach a finančnej realizovateľnosti“. Záväzok EÚ zlepšiť životné podmienky zvierat bol výsledkom petície nazvanej Koniec klietkového veku, ktorú v roku 2020 podpísalo 1,4 milióna ľudí, a ďalšej petície za zastavenie kožušinového chovu s 1,5 milióna podporovateľmi. J. Moran varoval, že ak by eurokomisia stiahla svoje návrhy, „ignorovala by jednu z najväčších demokratických požiadaviek vo svojej histórii“.