Predstavitelia Európskej únie a Spojených štátov sa usilujú o skoré dosiahnutie predbežnej dohody týkajúcej sa obchodu s oceľou a hliníkom, ktorá by odvrátila znovuzavedenie ciel z čias, keď bol americkým prezidentom Donald Trump. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.

O dohode podľa zdrojov rokujú čelní predstavitelia Bieleho domu a Európskej komisie, predstaviť by ju chceli na summite, ktorý sa bude konať 20. októbra. Dohoda by sa mala týkať riešenia nadmerných výrobných kapacít a emisií oxidu dusíka.

Cieľom dohody je urovnať spor, ktorý sa začal, keď bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 uvalil clá na dovoz ocele a hliníka. Trumpova administratíva vtedy opatrenie zdôvodnila tým, že dovoz týchto produktov ohrozuje americkú ekonomiku a národnú bezpečnosť.

Pokiaľ by sa dohodu nepodarilo dosiahnuť do konca októbra, znamenalo by to, že na začiatku budúceho roka budú automaticky obnovené clá na export medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi v hodnote desať miliárd dolárov. Podľa zdrojov sa USA a EÚ teraz usilujú len o predbežnú politickú dohodu, pretože sa domnievajú, že na dosiahnutie konečnej dohody nie je dostatok času, píše Bloomberg.