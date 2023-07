Európska únia a Uruguaj sa v utorok rozhodli zintenzívniť svoju spoluprácu pri prechode na čistú energiu. Stalo sa tak v rámci samitu EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Bruseli.

Memorandum o porozumení týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a obnoviteľného vodíka podpísali eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová a uruguajský minister zahraničných vecí Francisco Bustillo Bonasso v prítomnosti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a prezidenta Uruguajskej východnej republiky Luisa Lacalleho Poua.

Von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že EÚ a Uruguaj majú spoločnú ambíciu zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súlade s ambicióznymi cieľmi pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050. „Zastávame rovnaký názor, pokiaľ ide o potrebu transparentného a nenarušovaného globálneho trhu s vodíkom založeného na pravidlách, na ktorom sa v záujme prechodu na čistú energiu budú uplatňovať spoľahlivé medzinárodné normy a certifikačné systémy,“ odkázala.

Memorandum stanovuje spoločné ciele a pripravuje pôdu pre budúci plán, v ktorom sa načrtnú konkrétne činnosti podporované v rámci investičnej stratégie Global Gateway. Medzi potenciálne oblasti spolupráce patrí preskúmanie a prehĺbenie činností na podporu energetickej efektívnosti, ako aj výmena informácií o politike v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľného vodíka a jeho derivátov. Spolupráca v oblasti výskumu a regulácie bude zahŕňať prácu na definíciách, metodikách, pravidlách udržateľnosti, certifikačných systémoch a opatreniach na podporu zlepšenia energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľného vodíka.

Obe strany potenciálnym investorom poskytnú čo najjasnejšie informácie, pokiaľ ide o financovanie v EÚ aj v Uruguaji.

V memorande sa zdôrazňuje, že investície do energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, obnoviteľného vodíka a jeho derivátov musia byť v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia týkajúcimi sa odvetví pôsobiacich na mori a pevnine, a to tak v EÚ, ako aj v Uruguaji. Politiky na podporu energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľného vodíka a jeho derivátov by mali náležite zohľadňovať ochranu vodných systémov a ekosystémov súvisiacich s vodou, ako aj ich zachovanie a obnovu.

Obe strany majú spoločný cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a uznávajú kľúčovú úlohu energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov pri dosahovaní cieľov Parížskej klimatickej dohody.