Uvedenie e-paliva na trh by potenciálne vytvorilo priestor na ukončenie sporu, ktorý začiatkom tohto mesiaca nariadenie týkajúce sa spaľovacích motorov pozastavilo, píše agentúra Bloomberg.

Komisia, výkonný orgán EÚ, zatiaľ neurčila termín, kedy predloží návrh o e-palivách, a nie je ani jasné, či ponuka bude stačiť na to, aby získala na svoju stranu pro-podnikateľsky orientovaných zákonodarcov vo vláde kancelára Olafa Scholza.

Je nepravdepodobné, že vláda oboznámi ľudí s novými pravidlami týkajúcich sa spaľovacích motorov pred voľbami do EÚ. Voľby sa uskutočnia budúci rok, no vzhľadom na dĺžku času potrebného na schválenie nariadenia v Bruseli, je zavedenie nových pravidiel priam nerealistické.

Nemecký minister dopravy Volker Wissing minulý týždeň nečakane vyjadril na poslednú chvíľu námietku voči nariadeniu o spaľovaní, ktoré už v októbri schválilo 27 členských štátov EÚ a Európsky parlament.

Záverečné hlasovanie, ktoré sa malo uskutočniť minulý týždeň a bolo len formalitou, bolo zrušené, pretože by neprešlo vzhľadom na námietku Berlína.

Dekarbonizácia dopravy sa považuje za kľúčový pilier cieľa EÚ znížiť emisie o 55 percent už v tomto desaťročí na ceste ku klimatickej neutralite do roku 2050.

Automobily však majú v Nemecku nezastupiteľné miesto. Automobilový priemysel zamestnáva v Nemecku približne 800-tisíc ľudí a dosahuje tržby vo výške približne 411 miliárd eur, čo z neho robí zďaleka najväčší segment hospodárstva.

Nová deklarácia by zmenila pravidlá, ktoré určujú, aké typy áut môžu vyraziť na cesty v Európe. Tým pádom by po tom, ako vstúpi do platnosti účinný zákaz nových automobilov so spaľovacím motorom mali povolenie na európskych cestách jazdiť len určité vozidlá, ktoré môžu spaľovať len ekopalivá.

Vzhľadom na to, že e-palivá sú molekulárne identické s konvenčnými palivami, museli by sa do nich zakomponovať ďalšie technológie alebo prísady do palív, aby sa zabezpečilo, že nové autá nebudú môcť používať zakázané palivá po roku 2035.

Kľúčovou otázkou je, či bude plán prijateľný pre Wissinga, ktorého strana FDP bola hnacou silou 11-hodinového zásahu, ktorý nariadenie zablokoval.

Česká republika zvoláva na pondelok do francúzskeho Štrasburgu ministrov dopravy z podobne zmýšľajúcich krajín, ktoré sú vo všeobecnosti proti prísnejším emisným pravidlám, aby o tejto záležitosti diskutovali.

Na stretnutí sa majú zúčastniť Nemecko a Taliansko, dve najväčšie krajiny, ktoré sa bránia týmto pravidlám.

Hovorca nemeckého ministerstva dopravy potvrdil, že Wissing sa v pondelok zúčastní na rokovaniach a že Nemecko rokuje s Komisiou. Novú ponuku exekutívy EÚ však komentovať nechcel.

Zástancovia e-palív tvrdia, že ide v podstate o obnoviteľnú elektrickú energiu, ktorá sa pomocou CO2 zachyteného z atmosféry premenila na horľavé kvapalné palivo.

Kritici tvrdia, že e-palivá sú plytvaním obnoviteľnou energiou a mali by sa šetriť na ťažšie dekarbonizovateľné použitie, pričom niektoré časti priemyslu sa tiež obávajú, že by to mohlo spôsobiť regulačnú neistotu.