Väčší počet dobíjacích a plniacich staníc pre autá na alternatívne palivá v celej Európe majú zabezpečiť nové pravidlá, na ktorých sa v utorok zhodli členské krajiny Európskej únie. Predpis má umožniť odvetviu dopravy výrazne znížiť uhlíkovú stopu, uvádza vyhlásenie Rady EÚ. Po utorkovom formálnom prijatí v rade bude nové nariadenie po lete zverejnené v unijnom vestníku. Účinnosť nadobudne 20. deň po tomto vyhlásení. Nové pravidlá potom začnú platiť šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

„Nový právny predpis je míľnikom našej politiky ‚Fit for 55', ktorý zabezpečí väčšiu verejnú dobíjaciu kapacitu na uliciach v mestách a pri diaľniciach po celej Európe,“ uviedla španielska ministerka dopravy, mobility a mestskej agendy Raquel Sánchez Jiménezová. Španielsko je teraz predsedníckou krajinou únie „Veríme, že v blízkej budúcnosti budú občania môcť svoje elektromobily dobíjať rovnako ľahko, ako dnes dopĺňajú palivo na tradičných čerpacích staniciach,“ dodala ministerka.

Nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR) je súčasťou balíka „Fit for 55“. Cieľom návrhu, ktorý Európska komisia predložila v júli 2021, je umožniť EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Podľa nového predpisu musí byť od roku 2026 dobíjacia stanica s výkonom najmenej 400 kW na všetkých cestách hlavnej európskej siete najďalej 60 kilometrov od seba. Dva roky na to by sa najmenší požadovaný výkon mal zvýšiť na 600 kW. Nákladné autá a autobusy by mali mať k dispozícii dobíjanie každých 120 kilometrov. Vodíkové čerpacie stanice majú stáť na polovici hlavných ciest EÚ do roku 2028. Navyše vodiči majú mať možnosť platiť na dobíjacích staniciach platobnými kartami a bezkontaktne bez nutnosti predplatného.