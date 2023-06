Európska komisia navrhla právny rámec pre digitálnu menu, ktorá by fungovala ako digitálna peňaženka, nie však nástroj na investovanie. Väčšinu detailov ponecháva na dopracovanie Európskej centrálnej banke. Informuje o tom Bloomberg. „Nepochybujem, že digitálne euro prinesie výhody občanom a podnikom v celej EÚ ako doplnok k hotovosti,“ uviedla vo vyhlásení eurokomisárka pre finančnú stabilitu Mairead McGuinnessová. „Uvedomujem si však, že si to vyžaduje dôveru ľudí,“ dodala.



Digitálne euro by bolo dostupné na platby aj bez internetového pripojenia, pričom offline platby by podľa návrhu Európskej komisie ponúkali podobnú úroveň ochrany súkromia ako hotovostné transakcie. Podniky v eurozóne by boli povinné digitálne euro prijímať, s výnimkou veľmi malých prevádzok. Základné služby by sa jednotlivcom poskytovali bezplatne. Digitálne účty v eurách by neboli úročené, uviedla komisia.



ECB verí, že digitálne euro bude reagovať na rastúci dopyt po elektronických platbách a posilní menovú suverenitu eurozóny. O prechode do realizačnej fázy rozhodne Rada guvernérov ECB na jeseň. Vývoj môže trvať približne tri roky. Komisia zároveň navrhla, aby banky, poisťovne a fondy zdieľali údaje o zákazníkoch. Firmy disponujúce týmito údajmi by boli povinné ich bez zbytočného odkladu a v reálnom čase na požiadanie zdieľať so spoločnosťami, ktoré sú členmi programov na zdieľanie údajov.