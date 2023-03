Veľvyslanci členských krajín pri Európskej únii sa rozhodli odložiť konečné schválenie návrhu, ktorý by prakticky znemožnil kúpiť si od roku 2035 nový automobil na benzín či naftu. Oznámilo to švédske predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré nespresnilo, kedy by mohlo rozhodnutie padnúť. Pôvodne bolo naplánované na utorok, proti schváleniu nových emisných štandardov pre automobily sa však na poslednú chvíľu stavajú niektoré krajiny vrátane Nemecka.

Návrh dojednávaný v posledných dvoch rokoch býva označovaný ako zákaz predaja áut so spaľovacími motormi, pretože by od polovice budúcej dekády zásadne predražil akékoľvek uhlíkové emisie pri nových osobných vozidlách a dodávkach. Vlani v októbri sa členské štáty dohodli s Európskym parlamentom na finálnej verzii plánu, ktorého cieľom je zvýhodniť obstaranie áut poháňaných ekologickými palivami, parlament ho potom definitívne schválil v polovici februára.

Teraz už chýba len finálny súhlas členských krajín, ktorý často býva iba formalitou. Podľa webu Politico mali únijní veľvyslanci „položiť základy“ pre tento krok plánovaný na 7. marca, hovorca švédskeho predsedníctva Daniel Holmberg však oznámil odklad na „neskoršie rokovania Rady“. „Coreper sa k otázke vráti v patričnom čase,“ dodal s odvolaním sa na označenie pre radu veľvyslancov. Nemecký minister dopravy Volker Wissing tento víkend uviedol, že Berlín by plán nulových emisií pri nových autách nemal podporiť, kým Európska komisia nepredloží návrh ohľadom výnimky pre vozidlá, ktoré by spaľovali klimaticky neutrálne syntetické palivá.

Návrh smerujúci proti motorom na fosílne palivá je súčasťou únijnej klimatickej stratégie známej ako Fit for 55, ktorá má európsky blok do konca dekády doviesť k 55-percentnému zníženiu uhlíkových emisií oproti prelomu tisícročia. Prípadné dotiahnutie návrhu o nulových emisiách v automobilovej doprave by ešte nemuselo znamenať definitívny koniec predaja áut na benzín a naftu, keďže inštitúcie EÚ sa dohodli, že Európska komisia v roku 2026 zhodnotí, či je v silách EÚ tento cieľ k roku 2035 dosiahnuť alebo či ho napríklad odložiť.