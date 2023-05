Európska únia navrhuje oficiálny zákaz dodávok ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba do Poľska a Nemecka. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na príslušné dokumenty. Vlani v decembri začal platiť zákaz dovozu ruskej ropy do EÚ.

Dodávky ropovodom Družba, ktorého južná vetva vedie do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky a severná do Poľska a Nemecka, majú zo zákazu výnimku. Nemecko aj Poľsko už však dovoz ropovodom Družba zastavili, píše Bloomberg. Podľa dokumentov teraz existuje návrh na zrušenie výnimky pre severnú vetvu Družby, zatiaľ čo výnimka pre južnú vetvu by mala zostať v platnosti.

Nemecko a Poľsko vlani ropovodom Družba dovážali v priemere 480-tisíc barelov denne. Dovoz do Česka, Slovenska a Maďarska vlani predstavoval takmer 290-tisíc barelov denne a tento rok klesol iba mierne, píše Bloomberg. Návrh na zrušenie výnimky pre severnú vetvu Družby by bol súčasťou jedenásteho balíka sankcií, ktoré EÚ uvaľuje na Rusko v reakcii na jeho útok na Ukrajinu.

Poľsko zrušenie výnimky presadzuje, pretože inak by mohlo čeliť právnym problémom v súvislosti s odstúpením od kontraktov na dodávky ruskej ropy. Zrušenie výnimky však musia podporiť všetky členské krajiny EÚ, upozorňuje Bloomberg.