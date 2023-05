Európska únia diskutuje o novom sankčnom mechanizme zameranom na nečlenské krajiny, ktoré podľa nej dostatočne nebránia Rusku v obchádzaní sankcií. Ide predovšetkým o tie krajiny, ktoré nedokážu vysvetliť výrazný nárast objemu obchodu s kľúčovými produktmi či technológiami. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.

Mechanizmus má podľa zdrojov v prvej fáze odradiť štáty od pomoci Rusku a obmedziť obchodné kanály, ktoré by Moskva mohla využívať. Ak by tento postup nefungoval, EÚ by mohla v druhej fáze zaviesť cielené reštrikcie na kľúčový tovar. EÚ podľa zdrojov plánuje tiež rozšíriť niektoré súčasné exportné opatrenia a zakázať tranzit viacerých druhov tovaru cez Rusko.

Nový balík sankčných opatrení EÚ sa bude zameriavať najmä na odstránenie možností na obchádzanie predtým zavedených sankcií a na posilnenie schopnosti EÚ vynucovať dodržiavanie týchto sankcií. EÚ tak reaguje na doterajšiu schopnosť Moskvy získavať veľké množstvo tovaru podliehajúceho sankciám prostredníctvom tretích krajín, napísala agentúra Bloomberg.

Doterajšie opatrenia neúčinné

Rusko zvýšilo dovoz polovodičov, integrovaných obvodov a ďalších technologických produktov z krajín, ako sú Kazachstan, Spojené arabské emiráty, Turecko alebo Čína. Zdroje uviedli, že nový mechanizmus by sa zameral na štáty v Strednej Ázii a na priamych susedov Ruska. Čína by sa podľa zdrojov terčom nových opatrení zatiaľ pravdepodobne nestala.

EÚ plánuje nový balík sankcií dokončiť pred summitom lídrov skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, ktorý sa bude konať 19. až 21. mája v Japonsku. Podľa zdrojov plánuje EÚ v novom balíku rozšíriť doterajšie embargá na automobily, vyspelé technológie používané Ruskom na Ukrajine, priemyselný tovar, železo, oceľ aj produkty využívajúce tieto kovy.

Zdroje tiež predpokladajú, že na sankčné zoznamy budú pridané desiatky fyzických aj právnických osôb. Nepovažujú však za pravdepodobné, že by sa terčom nového balíka stala ruská spoločnosť Rosatom, ktorá pôsobí v oblasti jadrovej energetiky.