Európska únia sa usiluje presadiť, aby textilný priemysel platil za spracovanie vyradených odevov a obuvi. Pripravuje nové pravidlá zamerané na zníženie environmentálnej záťaže vznikajúcej v dôsledku rozmachu rýchlej módy. Informujú o tom noviny Financial Times.



Návrh, ktorý v stredu predložila Európska komisia, by prinútil odevné spoločnosti, aby zlepšili recyklovateľnosť svojich výrobkov a spružnili secondhandový trh. „Nemôžete ľuďom zakázať kupovať si nové veci, ak si to môžu dovoliť a cítia sa na to,“ povedal na margo toho komisár EÚ pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius. „Musím sa však uistiť, že ak aj kupovať budú, na konci životnosti tohto tovaru sa dá nájsť lepší spôsob, ako jeho spálenie alebo vyhodenie niekde v Afrike,“ dodal.



Značky rýchlej módy, medzi nimi napríklad online predajcovia Shein a Boohoo a odevní giganti H&M či Zara, sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, aby upustili od nízkonákladových obchodných modelov, ktoré vedú k produkcii miliónov ton odpadu.



Podľa údajov komisie každý jeden občan EÚ v priemere ročne vyhodí 12 kilogramov odevov a obuvi, z čoho sa viac ako tri štvrtiny spália alebo idú na skládku. Údaje Európskej environmentálnej agentúry naznačujú, že spotreba odevov a obuvi vzrastie o 63 percent zo 62 miliónov ton v roku 2019 na 102 miliónov ton v roku 2030.



Podľa odhadov eurokomisie by náklady na to, aby spoločnosti platili za odpad z odevov, predstavovali ekvivalent približne 0,12 eura za tričko, ale líšili by sa v závislosti od produktu a potrebnej úpravy. Poplatky by sa mohli znížiť, ak by bol odev vyrobený udržateľnejším spôsobom.



Organizácia maloobchodného priemyslu EuroCommerce uvádza, že túto myšlienku podporuje, ale chce, aby boli pravidlá harmonizované a implementované vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Opatrenia podporuje aj spoločnosť H&M, ktorá presadzuje, aby sa 30 percent jej odevov do roku 2025 vyrábalo z recyklovaných vlákien.



Správa, ktorú tento týždeň zverejnil Európsky dvor audítorov (ECA), naznačila, že medzi krajinami EÚ panuje len slabá vôľa zvyšovať podiel recyklovaného materiálu, ktorý je v ich ekonomikách v obehu. Autori uviedli, že v sledovaných krajinách, medzi ktorými sú aj Švédsko a Dánsko, nedošlo k pokroku, skôr naopak, úroveň recyklácie poklesla. „Doterajšie opatrenia EÚ sú neúčinné, proces recyklácie v európskych krajinách sa takmer zastavil,“ povedala členka ECA a bývalá belgická ministerka spravodlivosti Annemie Turtelboomová.

Niektoré podobné opatrenia týkajúce sa textilného odpadu a obuvi už jednotlivo platia v krajinách EÚ ako Francúzsko a Španielsko.