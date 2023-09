EÚ sa bude musieť na americké fosílne palivá spoliehať ešte niekoľko desaťročí. Pre Financial Times to povedala Ditte Juul Jorgensenová, ktorá v rámci Európskej komisie pôsobí ako generálna riaditeľka pre energetiku.

Blok sa už niekoľko mesiacov snaží diverzifikovať zdroje a zbaviť sa závislosti od ruského zemného plynu, ako aj zvýšiť podiel obnoviteľnej energie s cieľom zaistiť vyššie úrovne energetickej bezpečnosti. Podľa Jorgensenovej má EÚ všetky potrebné nástroje, aby z hľadiska energie prežila ďalšiu zimu. Na mysli má hlavne zásobníky plynu a viac obnoviteľnej energie.

Aj napriek tomu sa však blok svojej závislosti od dovozov amerického skvapalneného zemného plynu nezbaví. „Počas nasledujúcich desaťročí budeme v systéme potrebovať aspoň nejaké fosílne palivo. K tomu bude potrebná americká energia,“ vysvetlila riaditeľka.

Jej slová sú jedným z najjasnejších signálov z Bruselu, že štáty EÚ budú využívať americký skvapalnený zemný plyn aj po roku 2030, a to aj napriek obavám niektorých politikov a environmentálnych aktivistov, že by to mohlo oslabiť ambiciózne klimatické ciele bloku. Brusel v súčasnosti kráča po tenkom ľade medzi potrebou zvýšiť energetickú bezpečnosť odklonom od ruského plynu a dosiahnuť nulové emisie do roku 2050.

EÚ v roku 2022 po spustení ruskej invázie na Ukrajinu uzavrela historickú dohodu o spolupráci s administratívou amerického prezidenta Joea Bidena, v rámci ktorej chce blok do roku 2030 zabezpečiť dodávky dodatočných 50 miliónov kubických metrov amerického skvapalneného zemného plynu. Dohoda bola uzavretá v súlade s klimatickými cieľmi EÚ a Spojených štátov, pričom obe strany budú pracovať na znižovaní dopytu po plyne.

Analytici tvrdia, že Jorgensenovej slová pomôžu vyriešiť dilemu európskych kupcov, ktorí váhali, či majú s americkými dodávateľmi podpísať zmluvy aj na obdobie po roku 2030.