Erupcia sopky Etna, v dôsledku ktorej vznikol hustý oblak sopečného popola, skomplikovala v pondelok leteckú aj pozemnú dopravu v Catanii, najväčšom meste v južnej časti Sicílie, a jeho okolí, píše agentúra ANSA.

Letisko, kam v letných mesiacoch smeruje mnoho letov s rekreantmi, je najmenej do 20. hodiny uzavreté. Obmedzená je doprava tiež v samotnej Catanii.

Pre výbuch sopky totiž veľkú časť mesta pokryla vrstva sopečného popola. Starosta Catanie Enrico Tarantina zakázal používanie bicyklov, motocyklov a ďalších podobných dopravných prostriedkov, zatiaľ čo maximálna povolená rýchlosť pre automobily bola obmedzená na 30 kilometrov za hodinu.

Starosta nariadil mimoriadne čistenie ulíc, aby popol nechal odstrániť.

Od rána sú zrušené prílety a odlety na letisko v Catanii. Podľa prevádzkovateľa zostane letisko zatvorené do 20. hodiny, pôvodne to malo byť do 13. hodiny.

Obmedzenie nastalo len pár dní po tom, ako sa prevádzka na letisku vrátila do normálu po požiari v termináli A, ktorý si vynútil na zhruba dva týždne presmerovanie veľkého počtu letov či ich zrušenie. V minulom roku letisko obslúžilo 10 miliónov cestujúcich, píše agentúra AFP.

Erupcia, ktorá nie je v prípade Etny vzácna, nastala v noci na pondelok. Vzniknutý oblak sopečného popola pokryl oblasť na juh od sopky. Aktivita sa takmer zastavila okolo siedmej hodiny ráno. Zakázaný je výstup na vrchol sopky zo severnej strany.