Tureckí voliči rozhodujú v nedeľu v prelomovom hlasovaní, ktorého výsledkom môže byť predĺženie dve desaťročia trvajúcej vlády tamojšieho prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana alebo sekulárnejšie smerovanie tejto prevažne moslimskej krajiny. Podľa agentúry AFP sa parlamentné a prezidentské voľby v Turecku zmenili na referendum o doposiaľ najdlhšie úradujúcom vodcovi krajiny a jeho vládnej stredopravej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).

Ide tiež o jeden z najtesnejších súbojov, akým kedy Erdogan čelil - prieskumy totiž preukazujú, že by mohol prehrať v prospech opozičného prezidentského kandidáta Kemala Kiličdaroglua.

Šesťdesiatdeväťrocný Erdogan viedol krajinu s 85 miliónmi obyvateľov počas jednej z jej najtransformatívnejších a najrozdeľujúcejších epoch v jej storočnej post-osmanskej histórii, konštatuje AFP. Turecko sa vypracovalo na vojenskú a geopolitickú veľmoc, ktorá zohráva úlohu v konfliktoch siahajúcich od Sýrie až po Ukrajinu.

Po Erdoganovom prvom desaťročí hospodárskeho oživenia a zlepšovania vzťahov s Európou však nasledovalo druhé desaťročie plné sociálnych a politických nepokojov. Na neúspešný pokus o prevrat z roku 2016 zareagoval turecký vodca rozsiahlymi čistkami, ktoré vyvolali v tamojšej spoločnosti nevôľu a z neho urobili v očiach Západu čoraz nepohodlnejšieho partnera.

Jasná alternatíva

Kemal Kiličdaroglu a jeho aliancia šiestich strán dáva zahraničným spojencom a tureckým voličom jasnú alternatívu. Prieskumy naznačujú, že tento 74-ročný sekulárny opozičný vodca je na dosah od prekonania 50-percentnej hranice potrebnej na víťazstvo v prvom kole volieb.

Prípadné druhé kolo by sa konalo 28. mája a poskytlo by Erdoganovi dostatok času na preskupenie síl a zmenu debaty, píše AFP. Opozícia už predtým vyjadrila obavy, že sa Erdogan bude snažiť zostať pri moci za každú cenu. Stále by však čelil najpálčivejším otázkam, ktoré v súčasnosti sužujú Turecko - najťažšej ekonomickej krízy za obdobie jeho úradovania i nedostatočnej reakcii vlády v Ankare na katastrofálne zemetrasenie, ktoré si v krajine vo februári vyžiadalo viac než 50-tisíc životov.

Na nedeľňajšom hlasovaní sa očakáva mimoriadne vysoká účasť 64 miliónov registrovaných voličov. V posledných voľbách vyhral Erdogan s náskokom 52,5 percenta a účasť predstavovala viac než 86 percent.

Turecko nemá tzv. exit polly (prvé prieskumy bezprostredne po skončení hlasovania), sčítavanie hlasov však spravidla prebieha rýchlo. Hlasovacie miestnosti sa zatvoria o 17.00 h miestneho času (16.00 h SELČ) a zverejnenie prvých výsledkov sa očakáva do niekoľkých hodín. Voliči budú tiež rozhodovať o zložení 600-členného parlamentu.