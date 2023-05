V Turecku panuje neistota súvisiaca s výsledkom prezidentských volieb. Podľa niektorých agentúr v nich vedie s výrazným náskokom terajší prezident. Opozícia ale tvrdí, že je na čele jej kandidát Kemal Kiličdaroglu. Súčasný prezident Recep Tayyip Erdogan podľa štátnej agentúry Anadolu v prvom kole volieb síce stále s náskokom vedie, po sčítaní zhruba 97 percent hlasov ale jeho zisk klesol pod 50 percent. Výsledok pod 50 percentami Erdoganovi prisudzuje aj agentúra ANKA, ktorú citujú opozičné médiá, informuje Bloomberg.

Druhým je podľa oboch tureckých agentúr kandidát opozície Kemal Kiličdaroglu. Tomu Anadolu pripisuje 44 percent hlasov a ANKA 45 percent. Pokiaľ sa potvrdí, že žiadny z kandidátov nezískal v prvom kole viac ako 50 percent hlasov, bude sa konať druhé kolo volieb v nedeľu 28. mája.

Vzájomná kritika

Opoziční predstavitelia tvrdia, že ich kandidát vedie, a že štátna agentúra manipuluje dátami o sčítaní hlasov. Podľa nich nezapočítava údaje z okrskov, kde je opozícia silná. „Je pravdepodobné, že voľba (prezidenta) bude pokračovať v druhom kole," uviedol blízky Kiličdaroglov spolupracovník a starosta Ankary Mansur Yavas. Predtým opoziční predáci tvrdili, že sa Kiličdaroglu stane prezidentom už v prvom kole. Podľa ich údajov vedie nad Erdoganom s 47,7 percentami hlasov.

V prvom vyhlásení po skončení hlasovania Erdogan postup opozície kritizoval. „Snaha unáhlene vyhlásiť výsledky znamená uzurpovať si vôľu ľudu," povedal Erdogan. „Dnes v noc nebudeme spať," uviedol vo vyhlásení Kiličdaroglu. Obaja politici vyzvali svojich priaznivcov, aby strážili sčítanie hlasov.

Stále sa čaká na vyhlásenie najvyššieho volebného orgánu YSK. Podľa agentúry AP úrad uviedol, že poskytuje údaje o sčítaní stranám, oficiálne sa vyjadrí, až bude sčítanie dokončené. Podľa BBC by sa tak mohlo stať v priebehu niekoľkých hodín.

Mladí Erdogana nechcú

„Ak Recep Tayyip Erdogan opäť vyhrá, život nás všetkých bude nočnou morou," povedal reportérke BBC 23-ročný študent z Istanbulu Perit.

Bol uväznený a strávil takmer dva mesiace na samotke za účasť na proteste na prestížnej Bosporskej univerzite v súvislosti s vymenovaním provládneho dekana, približuje BBC.

Perit predtým volil len raz a jeho priatelia Sude a Emru patria medzi päť miliónov prvovoličov, ktorí nepoznajú iného tureckého lídra ako Erdogana.

„Život mladých ľudí v Turecku je čoraz ťažší,“ sťažuje sa Emru a poukazuje na prudko rastúcu mieru inflácie, ktorá podľa oficiálnych údajov v súčasnosti dosahuje 44 percent.



„Nemôžeme si dovoliť len študovať, musíme si nájsť aj prácu na plný úväzok, aby sme vyžili," dodáva.

Prevaha Erdogana na vidieku

Podľa agentúry Reuters sa očakávalo, že s prvými sčítanými okrskami bude mať Erdogan prevahu, pretože najmenšie a najrýchlejšie sčítané okrsky sa nachádzajú na tureckom vidieku, kde má terajší prezident veľkú podporu.

Erdogan vopred prisľúbil, že bude rešpektovať akékoľvek demokratické rozhodnutie voličov. Na strane opozície sa totiž objavili obavy, že by tak v prípade svojej prehry urobiť nemusel. Spoločný kandidát šestice opozičných strán Kiličdaroglu prisľúbil, že ak sa mu podarí zvíťaziť, obnoví v Turecku demokraciu po rokoch autoritatívnej vlády Erdogana a jeho islamistickej strany.

Prieskumy zverejnené krátko pred voľbami ukazovali, že opozičný kandidát Kiličdaroglu má šancu vyhrať už prvé kolo prezidentských volieb. Pokiaľ niektorý z kandidátov získa vyše 50 percent hlasov už po dnešnom hlasovaní, bude zvolený za tureckého prezidenta.

Parlamentné voľby

V parlamentných voľbách má zatiaľ prevahu - podľa agentúry ANKA aj Anadolu - Erdoganov blok s dominantnou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP), a to so ziskom okolo 50 percent hlasov. Druhá je aliancia okolo Kiličdaroglua a do parlamentu by sa dostala aj aliancia ľavicových a prokurdských strán. V parlamentných voľbách je zatiaľ sčítaných zhruba 85 percent hlasov. Podľa prepočtu agentúry Anadolu by mal Erdoganov blok väčšinu v parlamente.

