Lacné letenky budú čoskoro minulosťou. Avizoval to už vlani šéf Ryanairu a potvrdzujú to údaje predajcov, píše server idnes.cz. Nahor ich poženú stále silnejšie tlaky na dekarbonizáciu a boj s klimatickou zmenou, upozorňuje agentúra Bloomberg.

O tretinu drahšie sú tento rok v lete lety medzi Veľkou Britániou a kontinentom, vyplýva z vyhľadávača leteckých spojení Kayak. Podľa analytičky Bloombergu Lary Williamsovej je to nová realita, pretože aerolinky čelia výzve dekarbonizácie a sprísňujúcim sa právnym nariadeniam týkajúcich sa ochrany klímy.

Už teraz musia mať letecké spoločnosti dostatok emisných kvót, ktoré by pokryli každú tonu uvoľneného oxidu uhličitého do atmosféry pri letoch po Európe. Navyše v roku 2026 prestanú dostávať zhruba polovicu týchto kvót zadarmo, takže sa im zdvojnásobia náklady na krytie uhlíkovej stopy a popritom stúpa aj cena emisných kvót.

Analytik spoločnosti Bernstein odhaduje, že náklady európskych leteckých spoločností v dôsledku týchto zmien stúpnu do roku 2027 zhruba o päť miliárd eur. Podľa analytičky je to len začiatok - letecký priemysel sa bude musieť počas nasledujúcich tridsiatich rokov premeniť z odvetvia s vysokou uhlíkovou stopou (lietadlá sú zodpovedné za 2,5 percenta celosvetových emisií CO2) na odvetvie s nulovými emisiami.

Miliardové investície

Analýza SEO Amsterdam Economics a Royal Netherlands Aerospace Centre uvádza, že investície do moderných lietadiel, ktoré by spĺňali spomínané limity, si vyžiadajú do roku 2050 náklady vo výške 820 miliárd eur. Tie sa premietnu aj do ceny leteniek a otázkou je, do akej miery zdraženie odradí dopyt zo strany cestujúcich.

Doterajšie prognózy však počítajú aj s dramatickým nárastom počtu pasažierov. V roku 2040 by sa počet letov každoročne uskutočnených pasažiermi na planéte mal zdvihnúť na osem miliárd, čo je oproti roku 2017 takmer dvojnásobok, odhaduje Medzinárodná asociácia leteckej dopravy.